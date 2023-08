El alcalde De la Torre presiona por una "ampliación de capital" del Málaga

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, publicó un tuit esta tarde analizando de manera breve la situación del club y abriendo de nuevo las puertas a una vía como la ampliación de capital si los propietarios no venden sus acciones. Cree que el equipo actual es insuficiente. "Creo que el Málaga se ha esforzado en Castellón, un grupo de buenos aficionados se desplazó para apoyar.... Pero, necesitamos un mejor equipo, que los propietarios actuales vendan y, si no es así, realizar una ampliación de capital que permita tener lo que Málaga merece", puso en su cuenta de Twitter.

Desde luego, no parece que el jeque Al-Thani esté precisamente pensando en vender sus títulos cuando en su aparición más reciente volvió a prometer la Champions League. Una ampliación de capital no es una operación sencilla. Sobre todo cuando todavía no se sabe bien qué porcentaje de acciones posee cada parte y en qué va a desembocar el proceso que aún sigue abierto y en el que la jueza Ruiz González ha prorrogado seis meses la administración, por lo que sigue al frente José María Muñoz.

Kike Pérez, en Castalia

Kike Pérez, director general del Málaga, atendió a los medios de comunicación en Castalia después de la derrota de su equipo por 2-1 ante el Castellón en el estreno en Primera RFEF de los blanquiazules: "Estamos tristes por el resultado nada mas empezar. Todas las categorías son duras. Hay que tener tranquilidad y paciencia. Los fichajes no cambian por un partido, hay que tener tranquilidad y seguir trabajando en lo que creemos, nada más. Solo es una primera jornada ante un gran equipo, ya hemos podido ver que tuvimos nuestras opciones".

Trató de quitar un poco de hierro a la derrota argumentando que el adversario fue uno de los mejores conjuntos de la temporada anterior en esta categoría: "Ellos estuvieron líderes todo el año, quedaron segundos al final y saben qué tienen que hacer los equipos de arriba. Sí me ha gustado el Málaga. Hemos tenido nuestros momentos, para mí el trabajo hoy ha sido impresionante".