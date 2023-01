Vadillo: "Lo del Málaga es un poco inexplicable"

Hace un año Álvaro Vadillo era uno de los fichajes invernales del Málaga. Ahora milita en el Eibar, próximo rival y líder de Segunda División actualmente. No termina de entender cómo está en descenso el equipo malacitano pero deja el recado de que a sus compañeros se les trató peor. También opinó acerca de Pablo Guede y Pepe Mel, a los que conoce bien. Un repaso amplio.

"Es una sorpresa para todos los equipos de la categoría y para toda la gente del futbol. No sé si tenían equipo para play off, pero no para estar así, es sorprendente. Hace poco hablé con Javi Jiménez, con Febas cuando fuimos allí y es un poco inexplicable, son buenos jugadores, hay equipo. Al final es insistir, sus sensaciones es verdad que son mejores pero esperemos que no sea este fin de semana", comentó en una entrevista en SER Deportivos Málaga, donde no quiere imaginar el peor futuro: "Espero que no, tengo buenos amigos y compañeros. Y además un club como el Málaga, del que yo he formado parte, sería duro. Espero que den la vuelta a la situación. Está en puestos de descenso, pero jugó bien en campo del Levante, empató al Granada, ganó al Alavés. Va a ser complicado. ¿Si veo los partidos? Cada vez que puedo y me coincide lo pongo, con Pepe ha mejorado orden defensivo y eso ayuda porque tiene arriba jugadores que marcan diferencias. Una lástima que no han podido contar con Alex, que es diferencial. Febas o Rubén Castro pueden ganarte un partido".

Sí tiene algún reproche Vadillo: "El año pasado se miró mucho a la plantilla, este año me consta que la crítica está yendo otra parte del club. En ningún momento pisamos puestos de descenso, se salvó sin hacerlo y los jugadores recibieron muchos palos y yo formaba parte d ellos. Este año es una plantilla nueva y no vamos a cargar las culpas lo del año pasado. Yo creo que el Málaga hizo una primera vuelta brutal, rozando play off, cosa que este año no han conseguido. La segunda vuelta sí fue más complicada, pero el equipo tenía mucho compromiso. Este año hay mejores jugadores, pero eso a veces no lo es todo".

Guede y Mel

"Son entrenadores que desde fuera es fácil conocerlos. Guede tiene mucho carácter, vive el fútbol, estoy muy agradecido con él y con el Málaga porque después de dos años sin mucha continuidad me tendió la mano y me vino muy bien, se portó muy bien conmigo. Los resultados mandan me consta que le ha dolido mucho porque es muy malaguista y tenía mucha ilusión. Era un entrenador muy directo y eso se agradece", dijo del argentino.

"Pepe es más ordenado, le gusta tener más el balón. Con Pablo no llegaron los resultados y, a día de hoy, tampoco, esperemos que Pepe acabe encontrando la solución. Es exigente también. Yo tenía 16 años, a quién le va a exigir... me dio la opción de debutar en Primera, tiene su parte de culpa en mi carrera. El domingo a partir de las cuatro de la tarde le deseo lo mejor", añadió del madrileño.

Vadillo recuerda que en verano le habría gustado seguir: "Alguna conversación hubo a principio de verano pero nada concreto. Hablaron con mi agente y no tuvieron interés. A mediados de verano me llamó el Eibar y estoy muy contento, creo que acerté. Cedido, me resta un año más con el Espanyol. Ya veremos el año que viene".

Lesiones

"Un pero que tengo esta temporada es que estoy teniendo mala suerte con las lesiones. Me rompí el sóleo nada más llegar en julio y luego jugué un poco y me lesioné del otro sóleo. Luego problemas con el pubis. Esta semana para el Málaga estoy entrenando con normalidad y esperemos que 2023 sea otra cosa".