El vestuario del Málaga CF confía y cree

Genaro y Rubén Yáñez pasaron por los platós de 7 TV y 101 TV respectivamente para analizar en los programas de 91 minutos y Área Malaguista la situación del conjunto de Martiricos. Ambos jugadores transmitieron un mensaje de optimismo y tranquilidad, así de claro habló el mediocentro sevillano sobre la salvación del Málaga CF: “El que no piense en eso que coja la maleta y abandone el barco. Todavía estamos vivos y él que piense que no conmigo ni que hable”. Además, añadió lo siguiente: “Todos sabemos que el fútbol cambia en un instante, tanto para bien como para mal, pero llevamos alrededor de un mes haciendo un buen trabajo. Ese tiempo es lo que llevamos sin perder, el otro fin de semana sacamos ese punto positivo".

Algo que confirmó Rubén Yáñez: “Contento por la buena dinámica que estamos teniendo, no perdemos muchos partidos pero siguiendo la línea y a seguir trabajando”. Además, ambos se sienten muy cómodos en la entidad de Martiricos, así lo confirmó el cancerbero catalán: “Estoy muy cómodo aquí desde el primer día en el club, ya te digo los utilleros, los físicos y todos los integrantes del club... no sólo eso, la gente de fuera, ese recibimiento y apoyo incondicional que tienen hacia el club y también hacia a ti. Ayuda a estar más cómodo y poder vivir este ambiente de futbol en La Rosaleda es algo que muy pocos pueden hacer y en este mundo del fútbol es uno de los máximos”.

Mientras que Genaro comentó lo siguiente: “Estoy super cómodo, ese calor se sintió desde el primer día. Jugar en el sur no está pagado”. Sobre la afición no tiene palabras, mucho menos tras el entrenamiento de puertas abiertas: “Los pelos de punta al ver toda la grada de preferencia hasta los córneres de animación y gol y ver la cara de ilusión de los niños. Esa que transmiten es lo que debemos quedarnos. El apoyo es super importante, esa fuerza es crucial. Eso no está pagado”. El guardameta se sumó a ese mensaje: “Cuando vine aquí tenía claro que era una ciudad donde se vive el fútbol, donde es el deporte rey y es un sitio espectacular para poder vivir del fútbol y la pasión que se vive aquí. Era un lugar espectacular sobre todo para mí, para poder crecer profesionalmente”.

El dorsal 16 tiene la cabeza amueblada: “Debemos evadirnos de las críticas y centrarnos en nuestro trabajo”. Además recuerda la dificultad de la categoría: “Todos los rivales te meten en apuros si te relajas y al Eibar se le puede meter mano, habrá que analizar cuál es su talón de aquiles”. Pero Yáñez confirma que el vestuario es optimista: “El trabajo se está realizando y te puedo decir que el fútbol está siendo un poco injusto con nosotros en cuanto a resultados porque en cuanto a fútbol estamos en muy buen camino y el equipo va a más. Eso es importantísimo, sobre todo en la situación crítica que todos conocemos. Hay que salir cuanto antes y llegar a conseguir esa fórmula, que quizás debemos cambiar algo para conseguir un poco más de efectividad arriba y confiar en que va a salir”. El empate ante el Tenerife fue importante según Genaro: “Supimos reaccionar a tiempo y el punto es positivo”. De esta forma lo ve el cancerbero de la cantera blanca: “Empatamos, sumamos un punto más pero es importante no perder. Mel nos dijo que estamos haciendo un buen juego, no tiene nada que reprocharnos en cuanto a juego, las cosas van a salir”.

Eso sí, el plantel tiene claro que se aproximan curvas. Esta es la opinión del guardameta: “Vienen partidos difíciles pero es posible. En el fútbol se ha demostrado que cualquier resultado es posible y confío que contra el Eibar saquemos los tres puntos, aunque sea un partido muy duro fuera de casa. Tenemos equipo y herramientas para poder ganarles. Confío en que en esta jornada y la siguiente vamos a puntuar muchísimo”. De hecho, se sinceró y mojó sobre la actual plantilla: “Carencias no hay, tenemos recursos, aunque es verdad que laterales puros tenemos pocos y de bandas puros también, pero estamos buscando la formula para conseguir los mejores resultados y ahora viene el mercado de invierno... las incorporaciones que vengan serán bien recibidas. Toda ayuda que se aporte es positiva para afrontar la segunda vuelta de la mejor forma posible y confio en que salgan las cosas”.

Yáñez no se esconde y reconoce que saben que necesitan empezar a ganar: “Somos conscientes de la situación, nos gustaría puntuar de tres en tres, pero dentro de lo que vienen siendo los puntos hay que pensar que llevamos muchos partidos sin perder y al final puntuar es importante, siempre suma. Dentro de los resultados me quedo mucho con las sensaciones que estamos teniendo, llevamos los dos últimos partidos dominando mucho más".