Juanpi Añor: "Me quedan dos años con el Málaga, ya hablaremos"

Venezuela sigue avanzando con pie firme en la Copa América. Hay tres jugadores del Málaga CF en liza, Mikel Villanueva, Roberto Rosales y Juanpi Añor. Los dos últimos son básicos en la Vinotinto, que venció por 1-3 a Bolivia para avanzar con cinco puntos, sin perder, a los cuartos de final.

Está llamando la atención el papel de Juanpi Añor, que está canalizando el ataque venezolano y está recordando al de sus mejores días en Málaga. Aún tiene 25 años y fútbol en las botas. No le viene nada mal este papel en la Copa América. El zurdo formó parte de la génesis del primer gol, marcado por Darwin Machís a los 75 segundos de juego, el más rápido en una Copa América en el siglo XXI.

Cedido en el Huesca desde el mercado de enero, ahora vuelve a la disciplina malaguista, aunque su futuro está abierto. "Pertenezco al Málaga, me quedan dos años más ahí... Ya se hablará de eso (su futuro). Tengo dos años de contrato y ahora estoy en la selección pensando en lo que se viene y después hablaremos de eso", decía a Efe Juanpi Añor en el Mineirao de Belo Horizonte. Como Rosales, se está revalorizando en esta Copa América.

"El planteamiento era buscar al rival, tener más la pelota que en los otros partidos y así fue, se planteó de esa manera y creo que el equipo hizo un partido completo", decía al analizar la victoria sobre Bolivia: "Es la primera jugada ofensiva nuestra del partido, (Jefferson) Savarino recibe en mi posición, entre líneas en le pivote, y yo cambio posición con él, me la da, salimos al ataque y por suerte podemos hacer gol. Ayudó bastante, dio tranquilidad y confianza para el resto del encuentro".

Juanpi Añor no quiso pensar más allá de los cuartos de final, en los que Venezuela se enfrentará al segundo del Grupo B, que podría ser Argentina, Paraguay o Catar. "Puede ser Argentina, Paraguay también si no me equivoco. Lo analizaremos cuando nos toque. La virtud nuestra es el grupo compacto, que sabemos sufrir en momentos difíciles como contra Brasil y hoy supimos mantener la cabeza fría", añadió