Vía libre para Andrés Caro

Este próximo 20 de junio fue la fecha que fijó Pablo Guede para que los canteranos qué seleccionase comenzaran la pretemporada, dos semanas antes que el primer equipo. La finalidad no era otra que enfocar su trabajo en mejoras técnicas y físicas de cara a igualar su nivel con el de los profesionales. Entre ellos estará sí o sí Andrés Caro, que tras no entrar en la lista de convocado de España sub 18 se asegura su lugar.

Pablo Amo citó a 18 jugadores para la concertación previa a los Juegos del Mediterráneo 2022 que se celebra del 22 de junio al 7 de julio en Orán, Argelia. Caro tenía serias opciones de estar entre los llamados por el seleccionador pero finalmente se decantó por otras opciones. Destacan cinco jóvenes de Real Madrid y Barcelona. Sólo Espanyol dobla llamadas y Valencia, Atlético, Celta de Vigo, Cádiz, Alavés y PSG completan la convocatoria con un sub 18.

Andrés Caro podrá comenzar la pre pretemporada que tiene preparada Guede para los canteranos que conformarán el grupo inicial, ya que su citación le podría haber llevado a incorporarse con el Málaga más allá del 7 de julio.

"Estoy tratando de darle un apartado a los chicos dónde trabajan específicamente lo que necesita cada uno: neurociencia, gimnasio, fuerza individual, técnica... Los chicos que seleccionemos que empiecen lo harán el 20 en lugar del 4 para compensar con los mayores, que estén bien cuando empiece la pretemporada a la altura de los profesionales muscularmente. Haré una selección en base al armado de la plantilla, tenemos muchos jugadores válidos", explicaba hace unos días el entrenador del Málaga CF, que hacía especial hincapié en el propio Caro y Dani Lorenzo, dos jugadores con un sitio asegurado.

En aquella ocasión, Guede ya manifestó su admiración por la profesionalidad de Caro pese a su edad: "Cuando fui a ver el Malagueño contra el Huétor. Fui a felicitar a la madre de Caro. Educado, profesional, increíble, pero lo mejor es que es bueno como juega. Eso me evita firmar algún futbolista".

Guede quiere que los canteranos tengan un papel importante en sus planes. Prefiere calidad a cantidad, que los que completen la pretemporada con él formen posteriormente parte del primer equipo habitualmente y que, de no tener minutos, tenga opciones de jugar con el filial cada fin de semana.

De ahí se entiende también el interés por volver a crear un Málaga C esta temporada, que sirva de colchón al filial ante la posibilidad de recurrir habitualmente a los jóvenes. Si Guede cuenta con cinco o más canteranos en cada convocatoria, son cinco jugadores que pierde el Atlético Malagueño cada fin de semana, el cuál volverá a dirigir Funes.