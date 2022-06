Andrés Caro: "Guede trata de ser sincero y directo"

El joven Andrés Caro ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada en el Málaga CF, que a pesar de todo ha tenido algún claro. No pasa desapercibido para nadie en Martiricos, tampoco para un Pablo Guede que está encantado con el futbolista. Es un orgullo que el míster quiera contar conmigo, voy a estar a su disposición. Esto me ayudará para trabajar e intentar tener los minutos posibles y no bajar los brazos, porque puede contar contigo hoy pero mañana ya no. Tienes que estar al 100% y cada oportunidad hay que aprovecharla", dijo en una entrevista en Radio Marca Málaga.

"Guede es una persona muy cercana a los jugadores. Tiene una idea muy clara. Busca la presión, le gusta ir a buscar al rival. Le facilita mucho las cosas a los jugadores. Él trata de hablar con todos y trata de ser sincero, es una persona directa y eso te ayuda para prepararte. Ahora estás de vacaciones, pero ya estás deseando volver a entrenar", explicó.

Pese a las muchas flores que se le lanzan, Caro sigue manteniendo sus pies en la tierra: "Son muchos los consejos que he tenido este año y siempre trato de tomarlos lo mejor posible, ya sean constructivos o no. Tienes que escucharlo todo. Cuando te ponen por las nubes, no tienes que crecerte ni subirte, haces un buen partido y tienes que seguir adelante. Y si son destructivos, tienes que aceptarlos. No es bueno que siempre te quieran poner por las nubes, tienes que ser sincero contigo mismo".