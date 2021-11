Víctor Gómez vuelve sin jugar ni un minuto con España sub 21

La reaparición a buen nivel de Iván Calero hizo que no se le echara mucho de menos ante el Tenerife, pero son las incongruencias de un calendario demente. El lateral derecho del Málaga Víctor Gómez ha estado 10 días con la selección española sub 21, que jugó partidos en Malta, donde ganó 0-6, y en Rusia, donde el combinado dirigido por Luis de la Fuente perdió 1-0. Tenía la oportunidad de sentenciar el pase y ahora tendrá que trabajarlo mucho. El caso es que Gómez, titular en la anterior ventana, no jugó ningún minuto en ninguno de los dos partidos. De la Fuente optó por darle la titularidad en el carril derecho a Alejandro Francés, polivalente zaguero del Zaragoza que alterna esa posición con la del centro de la defensa. Victor vuelve sin jugar. Tras un largo viaje desde Rusia, lo más probable es que no puede ejercitarse hasta el jueves con el equipo de José Alberto.