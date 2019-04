"A nosotros lo único que nos preocupa es ganar nuestros últimos siete partidos. Si los ganamos estamos convencidos de que estaremos en Primera", así de convincente, seguro y valiente se mostraba este mediodía Víctor Sánchez del Amo en rueda de prensa, en la víspera de la visita del Mallorca a La Rosaleda (16:15 horas, LaLiga 1|2|3). Sigue con su idea, la de recuperar a sus jugadores en base al trabajo positivo el técnico madrileño, al que se le pudo ver esta mañana en el entrenamiento realizando juegos con balón a los suyos.

"La ilusión es muy importante mantenerla viva. Sabemos que es un proyecto importantísimo. Es importante para llevar al Málaga a Primera División. Esa sensación se transmite y se contagia. En el grupo hay ese ambiente positivo. Cuando no hay buenos resultados lo primero que se daña es la confianza, hay mucho trabajo para construir esa confianza, tanto la individual como la colectiva", mencionaba el técnico tras dos semanas de trabajo con los jugadores, de los que quiere sacar el máximo rendimiento a través de la confianza: "No podemos separar a la persona del profesional. Es importante todo. Es importantísimo. Las personas damos nuestro máximo rendimiento cuando tenemos confianza. Nuestra metodología de trabajo va orientada a conseguir confianza. Se consigue a través de juegos, de mensajes, con tus propias creencias... Necesitamos tener ese ambiente positivo. Creemos que desde ese contexto se consigue el máximo rendimiento. Cuando tenemos esa confianza damos el máximo".

Con respecto al once que podría alinear ante el Mallorca, Víctor se va por la tangente y analiza el duelo ante el Alcorcón: "Los resultados marcan muchas cosas, tienen mucha importancia los puntos. Para llegar a ellos hay que seguir un camino, un proceso y unas formas. Hay que analizarlo todo. El análisis del encuentro pasado no ha dado mucha información de situaciones mejorables y hemos trabajado en ellas".

"Han sido dos semanas de trabajo muy buenas, con buena disposición de trabajo, algo que se lo hemos agradecido cada día. Es lo que hace que el grupo sume. Ese trabajo nos hace difícil confeccionar las convocatorias", apuntaba el entrenador blanquiazul, que ha confeccionado una lista de 18 jugadores para la visita del Mallorca: "Hay situaciones médicas y otros por decisión técnica. Hemos hablado con ellos individualmente, porque ese enfado es lógico y normal, y viene bien porque te tiene que doler tu profesión. Intentamos que eso no merme su confianza. Lo hacemos con mucha comunicación, explicándole que estamos contentos con su trabajo. Que tengan paciencia porque las oportunidades siempre llegan".

Respeto a Muñiz

"No sabía cómo estaban antes. Máximo respeto al cuerpo técnico anterior. Tiene mucho mérito dejar al equipo tan cerca del ascenso, que es el objetivo del club. Nosotros nos sumamos a ese máximo respecto al cuerpo técnico que transmiten los jugadores. No hacemos comparaciones. Tenemos que cambiar esa dinámica. Estamos intentando implantar nuestro metodología a través de los juegos, intentamos alcanzar los objetivos físicos. Para nosotros es fundamental fomentar ese ambiente positivo".

Objetivo: el ascenso

"La perspectiva es de trabajo positivo. Con el reto que nos hemos planteado que es de ganar todos los partidos. Ellos saben lo que es ganar cinco partidos seguidos, ya lo han hecho. Los jugadores están convencidos de ello. La situación final de temporada, con un objetivo tan ilusionante como es el ascenso a Primera División. Nos llena de fuerza y energía para afrontarlo. El cambio de entrenador genera motivación, es normal".

Afición e imagen del equipo

"La buena imagen que dio el equipo es un carga importante de ilusión para la afición, que para mí es importante. A la afición no hay que pedirle nada, solo darle nuestro trabajo y profesionalidad. No tenemos duda de ellos, al igual que no tenemos duda de nuestros jugadores. Nosotros no hemos detectado falta de actitud en los jugadores. Aunque es normal que en dinámicas negativas se puedan bajar los brazos. En el análisis del Málaga que teníamos previo a ser una opción en el banquillo, no veíamos muestra de falta de actitud. Hay una profesionalidad absoluta. Estamos sorprendidos porque la disposición al trabajo de todos es tremenda. Equipo y afición van a estar tremendamente conectados".

El rival

"El Mallorca viene en una dinámica de resultados muy buena. Tanto en bandas, como arriba. Tienen un delantero centro con mucha movilidad, tienen un juego directo interesante. Tienen posibilidades de hacer muy buen juego combinativo, así como capacidad para jugar en largo, con jugadores de velocidad que te comprometen. Va a ser un partido disputado, vamos a pelear cada uno de los que quedan. Eso nos vas a llevar a pelear con todos nuestro adversarios".

¿Factor sorpresa?

"El factor sorpresa es importante. Esa capacidad previa no la tenemos ya. El rival va a intentar encontrar nuestros automatismos. De nuestro análisis propio hemos detectados cosas que mejorar. Siempre hay opciones de variaciones. Somos un cuerpo técnico que no da información previa antes del partido, pero nuestra idea es muy clara, queremos seguir siendo un equipo que proponga cosas para que pasen cosas. Si nos somos capaces de tener el balón 90 minutos, hay que prepararse para cuando no lo tengas".