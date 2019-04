El primer traspié de Víctor fue ante los suyos, en casa, en La Rosaleda. El semblante del madrileño denotaba lo contrariado que estaba por el resultado pero no se salió de su mensaje positivo y encontró motivos para sacar algo bueno de la derrota ante el Mallorca, borrando cualquier tipo de culpa a los jugadores y exculpado al árbitro también. No tiene “peros” para ellos.

“Llevamos toda la vida en el fútbol y sabemos que esto se da. No podemos ponerle peros al equipo ni a la afición. Le agradecemos como estuvo con el equipo, y a los jugadores le agradecemos el trabajo que hicieron, pero la efectividad marca en el fútbol”, mencionaba el técnico minutos después de sucumbir ante los bermellones, los cuales supieron aprovechar “sus oportunidades” para llevarse los tres puntos: “Tuvieron una ocasión por un error nuestro y la segunda fue el gol. Tuvimos ocasiones por dentro y por fuera. Tuvimos un rival muy competitivo en frente y no podemos ponerle ningún pero al equipo. La semana pasada tuvimos más efectividad. Les animamos porque aún queda mucho y jugando así los partidos suelen caer para tu lado. El rival no pasó prácticamente del medio campo. Nosotros jugamos toda la segunda parte en su campo pero no fuimos capaces de encontrar el gol. La línea del equipo es positiva y esa es la manera que lleguen los resultados”.

Víctor apuesta por pasar rápido de página y centrarse en lo que queda, es optimista. “Ahora vamos a por los que quedan. Hay mucha igualdad en la clasificación. Tanto en el ascenso directo como en el play off. Somos optimistas. El equipo, con esta mentalidad, que es capaz de generar mucho, sabemos que van a llegar las victorias. Las que quedan vamos a intentarlo”, y sigue con el reto de ganar todo lo que resta: “Si ganamos todos los partidos, estamos en Primera, ya sea para el ascenso directo o los play off. No sé si ganando todos alcanzamos el ascenso directo, pero la afición vio la entrega y el juego de los jugadores. No tuvimos el acierto para materializar, tenemos confianza de que si ganamos todo estamos en Primera”.

“Evidentemente la entrada de Seleznov llegaba con el gol en contra y con poco tiempo, y tuvo una ocasión”, relataba sobre el cambio del delantero ucraniano, así como el de Alejo: “Con Alejo queríamos alguien fresco que insistiera por la banda. Tanto Renato como Onti y Alejo tuvieron oportunidades para centrar. Queremos fomentar esas jugadas”. Individualmente alabó al marbellí, del que destacó sus “buenas habilidades para desbordar y meter buenos centros”.

Uno de los elementos que reseñó el técnico que frenó a su equipo fue lo bien que bloqueó el Mallorca los centros laterales: “Ellos no estaban defendiendo muy compactos, estaban abiertos para defender los costados. Fueron capaces de bloquear muchas situaciones de centro. Esas oportunidades para centrar, algo que nos gusta mucho, no tuvieron acierto. Nos penalizó mucho. Cuando tiras tantos centros en un partido con tanta gente en el área, normalmente se crean ocasiones claras. Las tuvimos pero no hubo acierto”.

"Los jugadores están solo enrabietados, el comentario más repetido en el vestuario era 'joder'"

“Creo que en la segunda mitad jugamos prácticamente en el campo rival. Toda esa posesión en el área rival, debemos tener más eficacia y precisión para generar y convertirlo en ocasiones de gol claras. El Mallorca salió muy pocas veces del centro del campo, pese a que ellos tienen un contragolpe muy peligroso. Al final en una jugada muy rápida, nos hacen el 0-1”, se lamentaba Víctor de la falta de puntería de sus jugadores.

Estaba positivo el técnico pese a la derrota, que no quiere que sus jugadores pierdan la fe aún: “Trabajamos para no perder confianza. Si te vas al análisis del resultado solo, eso es muy pobre. Nos encargamos de analizar en profundidad. Hay muchas cosas positivas del partido. No hay ningún tipo de psicosis. Los jugadores están solo enrabietados, el comentario más repetido en el vestuario era ‘joder’”. Para ello, reiteró en varias ocasiones la respuesta de la afición pese al patinazo en casa: “Después del partido, la afición les agradeció el esfuerzo por el partido que han hecho. Intentaremos tener más precisión la próxima semana, pero contamos con nuestra afición”.