Víctor Sánchez del Amo compareció esta tarde en la sala de prensa de La Rosaleda previo al envite ante el Sporting de Gijón de mañana domingo (12:00). El madrileño, que dará la lista de convocados mañana un par de horas antes del encuentro, se mostró muy satisfecho con el trabajo y disposición de su plantilla durante las últimas semanas.

"No nos preocupa la dinámica de los resultados porque a nivel de trabajo en los entrenamientos el equipo está bien. Entendemos que en el contexto en el que estamos [por la situación extradeportiva] los jugadores dan el máximo que pueden dar. No podemos pedir más. Tarde o temprano va a cambiar la racha", aseguraba Víctor durante su comparecencia, añadiendo el "optimismo" que le genera sus jugadores: "Estamos ilusionado con ellos por su forma de trabajar. Sabemos que van a llegar los resultados positivos".

"Nuestro jugadores han demostrado tener capacidad competitiva para estar en cada partido. La eficacia y la definición nos han impedido de tener más puntos", lamentaba el entrenador blanquiazul para después recalcar lo antes mencionado: "Vemos a los jugadores trabajar, con todo lo que ha pasado, con la configuración final de la plantilla... No le podemos pedir más a los jugadores".

El técnico se mostraba tranquilo con la evolución de sus jugadores y dejaba a un lado los puntos obtenidos hasta ahora: "Poco a poco vamos a creer esos automatismos. Todos los partidos son difíciles. No miramos la clasificación ahora. No tiene relevancia. La clasificación será importante al final. Los resultados no son justos para los méritos que está haciendo el equipo pero lo que más nos importa no son los puntos, sino la capacidad competitiva. Eso nos da optimismo. Esto no es cómo empieza sino como acaba".

Sobre el Sporting

"El Sporting mantiene una misma idea. Son un equipo con cierta continuidad. Trabajan bien defensivamente, tienen un buen bloque que trabaja bien, que deja pocos espacios. Ellos ofensivamente mueven bien el balón, tiene un punta de mucha movilidad. Tienen medios que juegan bien por dentro y por fuera", radiografiaba Víctor a los asturianos, ante los que aseguraba que tendrían que "tener que ser muy precisos con el balón y su circulación para crearles problemas" y para los que se han "enfocado en explotar nuestras virtudes e intentar hacer más pequeños a ellos".

"Cada partido para nosotros es un nuevo test. Estamos generando pero nos cuesta materializarlas. Esas rachas se tienen que terminar de concretar. Esas rachas cambian y acaban entrando", espetaba sobre la falta de gol de su equipo en estas primeras semanas de competición.

Nivel de la categoría

"Si miramos todos los equipos que hay en la categoría, todas las semanas ya hay grandes partidos. Hay muchos históricos con buen currículo en el futbol español Todas las semanas tendremos partidos clásicos del fútbol español. El de este finde en La Rosaleda igual. Esperamos poder brindar a nuestra afición un triunfo, que seguro que nos animarán como siempre. Esperemos darle un buen partido y una victoria. Es la idea con la que partimos de inicio siempre".

Olvidar lo extradeportivo

"Queremos olvidarnos de nuestro entorno, aunque no es fácil. Trabajamos en eso. Ver el ambiente y la disposición de cómo trabajan nos deja tranquilos. No les afecta directamente a su trabajo. Evidentemente hay seres humanos detrás de los jugadores. Habrá reacciones fuera pero en el trabajo diario en estas circunstancias nos tenemos ni una pega. Irá a mejor".

Desplazamientos a Huesca y Zaragoza

"Nos vamos a quedar concentrados para no incurrir en más gastos económicos ni energéticos de los jugadores, en esos dos desplazamientos en la misma zona. Después de esos dos encuentros tendremos ese partido con la fecha de las selecciones con varios jugadores que se marchan que ya afrontaremos".

Cambios en los esquemas

"A nosotros nos gusta nuestro trabajo. Es una de las cosas que nos permite nuestras responsabilidades y tener jugadores polivalentes. No hemos podido tener un modelo de juego continuista y hemos tenido que trabajar en otras alternativas. Tenemos que tener un equipo con capacidad para jugar en diferentes situaciones. Que nuestro rivales no tengan claro cómo vamos a jugar es interesante en el punto de vista competitivo".

Juankar y Pacheco

"Juankar ha entrado con normalidad. Pacheco ha empezado a correr para que se incorpore la próxima semana. Ha habido algunas molestias pero están todos los demás disponibles".