Lleva meses tras la barrera Juanpi Añor. Han sido meses complejos para el venezolano desde el descenso del Málaga a Segunda División. Fue señalado en varias ocasiones como uno de los culpables de lo sucedido, objeto de crítica por la afición. El año pasado la sintonía con Muñiz no existió y Huesca fue su destino durante meses. Esta temporada, de la mano de Víctor con el que admite tener conexión, aparece un nuevo Juanpi, más maduro.

"Sí, la renovación está firmada. Se habló con el club. De nuestra parte era que se solucionara de la mejor forma posible. El club no lo ha hecho oficial pero ha dejado las cosas claras. He estado colaborador con el club. Ya el año pasado salí en enero por el mismo motivo", reconocía el venezolano ante los micrófonos de Cope Málaga, su ampliación de contrato con una reducción salarial acorde a la situación actual del club, similar a lo efectuado con Luis Hernández. Además reconoció que rechazó ofertas: "No me convencía ninguna". Está contento por ello: "Primero estoy donde me he criado. Estoy en mi casa. Por mucho que haya podido pasar, mi vida está aquí. Además me encuentro con un cuerpo técnico que llevaba tiempo sin encontrar. Cuando te sientes querido todo cambia. intentas que todo sea positivo".

El cuerpo técnico actual tiene mucha culpa de las decisiones que ha ido tomando Juanpi en los últimos meses. "He charlado mucho con Víctor. Varias de esas charlas hicieron que tomará la decisión que tomé. Cuando me siento bien en el campo, por mucho mal que haya pasado antes, te sientes cómodo y estás donde quieres estar", afirmaba el vinotinto sobre su actual entrenador, con el que tiene una conexión especial: "He tenido muchos entrenadores con los que he conectado, Javi Gracia, Juande Ramos... Con Víctor tengo la sensación que te agrada estar entrenando y jugando, el cómo transmite las cosas. Son cosas importantes para el jugador y él las tiene".

"El año pasado creo que nos teníamos que centrar todos en lo deportivo. Se lo dije a todos, había que centrarse en el equipo. Después del año del descenso no era necesario hablar. No había que centrarse en mi rendimiento personal. Es lo que hicimos", era la forma que tenía Juanpi de explicar su ausencia ante los medios: "El verano anterior fue el peor. Lo pasé mal. Son cosas nuevas que van apareciendo y que uno tiene que asimilarlas de la mejor manera posible. No es lo que uno busca. Pero es así. Van saliendo cosas, no son las mejores pero hay que asimilarlas. Hay que volver a centrarse en lo que importa".

De ahí nace su crecimiento mental y psicológico en el último año y medio: "He estado fuerte. El año pasado fue un verano difícil, que no estaba preparado. Después de todo eso me he preparado bastante. Me he tomado las cosas de otra manera. Mentalmente soy mucho más fuerte. Me tengo que centrar en mí, en el equipo, en el Málaga. Si uno de mente no está bien, en el campo no va a estar bien. Un futbolista también tiene que saber pelear contra todo esto. Todas las situaciones pueden pasar en el fútbol. Sabemos cómo la gente quiere al club, en los últimos años lo estamos pasando mal. Es entendible que puedan señalar a una persona o varias. Uno como futbolista tiene que aprender de todo esto y tenemos que llevarlo de la mejor manera".

No guarda rencor a nadie

"Guardado dentro no tengo nada. No me guardo nada, no soy rencoroso. No tengo nada en contra con nadie. Han pasado situaciones en las que la gente respondió como quiso. Como futbolista lo tienes que asimilar aunque no sea fácil".

La plantilla está tranquila

"No ayuda cómo hemos empezado. El equipo se siente bien. Tenemos confianza. Vemos que en los últimos partidos no teníamos para perder, lo hemos analizado todo. Seguimos creyendo, esto acaba de empezar y es muy largo. Estamos tranquilo y convencidos de cómo estamos jugando y cómo entrenamos, la sensación es que vamos a salir de esta racha mala".

Antecedentes

"Fuimos totalmente superiores al Rayo en el primer tiempo. Si metemos el segundo se acaba ahí el partido. Mira ante el Albacete, llegan una vez y marcan gol. El equipo está bien, nuestra sensación es buena".

En lo personal

"Estoy muy bien. Contento, feliz. Últimamente he jugado por medio o mediapunta. Ahí me siento más cómodo. Estoy bien físicamente. He jugado la mayoría de los partidos 90 minutos, algo sirve para agarrar ese ritmo. Me siento más maduro. Me he preparado mucho a nivel mental. A veces uno piensa que no es importante pero es la clave de todo".

Situación extradeportiva

"Hay que olvidar todo lo que se hizo mal y lo que está pasando. Tanto los periodistas como nosotros, pase lo que vaya a pasar. No tenemos dudas de que la solución va a llegar. Tenemos que centrarnos en lo deportivo. Creemos en la solución. Habló el presidente deLaLiga y dijo lo que dijo".

Venezuela y Mikel

"En la selección tengo un papel importante. Con estas cosas uno no puede hacer nada. Ahora llega al clasificación del Mundial de Catar. Mikel está bien. Se le ve con la tranquilidad que necesita la defensa".

Sporting de Gijón

"Con ganas de que llegue el domingo. Con muchas ganas, domingo, buen horario, con la afición... Estamos viendo todos los vídeos de todos los partidos. Tenemos ganas de que llegue el domingo ya".

Canteranos

"Hay buena materia prima. Se está viendo y lo están demostrando. Hugo que ya está integrado con nosotros. A Keidi se le ve un veterano más. También hay nuevos de la cantera que les ves entrenando y cualquier momento pueden contar con ellos".

El lío de su dorsal

"A cualquier jugador le molesta este tipo de cosas. Yo no iba a seguir por la situación que todos conocemos. Pero estaba dentro del club. Uno intenta que no le molesta, no me afecta el 10 o el 16, pero el respeto...".