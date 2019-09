José Alberto será este domingo el rival de Víctor Sánchez del Amo en el banquillo de La Rosaleda. El técnico del Sporting de Gijón se sentó este mediodía en sala de prensa para analizar el encuentro entre Málaga y su equipo en esta octava jornada de LaLiga LiberBank. Está siendo cuestionado el ovetense por el inicio liguero de su equipo, con siete puntos tras siete partidos, uno más que los blanquiazules.

"El Málaga es un equipo muy difícil de analizar porque cambió muchísimo el sistema en estas siete jornadas. Tiene mucho recorrido en las bandas, su centro del campo es fuerte y tiene centrales con mucha experiencia", radiografiaba José Alberto sobre el equipo de Víctor, aunque centró su discurso en los suyos: "Estamos haciendo lo más difícil que tiene la categoría, adelantarse en los partidos. Los detalles no están penalizando mucho y las dinámicas son importantes, quien no lo quiera ver es ciego. El equipo está bien y hemos encontrado el camino, hemos corregido situaciones que al principio no nos estaban ayudando".

En una intervención similar a la que podría dar Víctor mañana por la tarde, el técnico de los rojiblancos aseguraba sobre "el equipo ha obtenido muchos menos puntos de los que ha merecido. Esta categoría siempre es muy igualada y este año más. Pero cuando los resultados no son los esperados siempre los entrenadores estamos en el ojo del huracán". "Los resultados dan confianza, el resultados adverso hace que la gente dude. Al equipo lo veo tranquilo creciendo y con ganas de conseguir victorias para que todo el mundo esté tranquilo. El equipo cree en el proyecto que se está construyendo, un proyecto gordo y potente, lo cual requiere tiempo", expresaba José Alberto.

Su convocatoria

Sobre la convocatoria para este domingo, que facilito esta mañana, el técnico matizó que "Unai al final creemos que para el jueves estará disponible pero para el domingo era pronto y preferimos no correr riesgos para tenerlo el jueves. Damián está bien, está recuperado. Ayer y hoy entrenó con normalidad y está en total disposición".

Así, los 18 futbolistas citados por José Alberto son los siguientes: Damián, Marc Valiente, Borja López, Babin, Aitor García, Álvaro Vázquez, Carmona, Mariño, Nacho Méndez, Molinero, Manu García, Javi Fuego, Cristian Salvador, Traver, Pablo Pérez, Djurdjevic, Pedro Díaz y Christian Joel.