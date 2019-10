Víctor y el no aplazamiento del Málaga-Cádiz

Poco después de conocerse que el partido entre el Málaga y el Cádiz no se aplazaría, Víctor Sánchez del Amo atendió a los medios de comunicación. El entrenador madrileño dio su punto de vista: "Desde nuestra perspectiva siempre ha habido partido. El cuerpo técnico enfocó la semana exactamente igual que todas, preparando el partido. El club ha valorado la posibilidad de esa solicitud, hemos tenido hoy la contestación de que no se le ha concedido. Pero nosotros hemos estado todos los días entrenando y preparando el partido, para nosotros no es noticia que haya partido".

Trataba de quitar importancia al asunto el técnico blanquiazul: "Lo hemos hecho tratando de estar enfocados en toda las circunstancias, que son muchísimas. Con eso ya hemos estado bastante bien ocupados. Los jugadores que tenían problemas físicos del anterior partidos, los que se han tenido que ir con la selección, el poder preparar la semana en función de los jugadores que se iban a recuperar o no, también en función del rival y esa información del posible aplazamiento que a nosotros no nos ha afectado en cuanto a la preparación. Lo que nos ha afectado es el número de jugadores que teníamos para prepararlo. Una semana con compromisos internacionales, hemos perdido a cinco jugadores, cuatro de ellos profesionales; la rotura de Juankar, la lesión de Pacheco, la sanción de Adrián...".

Así las cosas, Víctor tuvo que convocar a tan sólo 16 futbolistas para el derbi ante el Cádiz. Pese a todo, no quiere hablar mucho del asunto: "Valorar el reglamento no es trabajo del entrenador. Se ha preparado el partido con lo que tenemos y la máxima ilusión para llegar lo mejor posible. Los reglamentos están para que los discutan quién los estudie. Nos afecta a lo deportivo, pero no somos los que tomamos esas decisiones de gestión".

De los 16 que entran en la convocatoria, varios arrastraron problemas físicos durante la semana. ¿Cómo llegan? Víctor responde: "Durante la semana hubo jugadores que no entrenaron al principio, por sobrecargas y golpes del partido anterior. Jugadores que no tienen fácil recambio, eso tiene a gente tocada físicamente. Pero tenemos que centrarnos en la búsqueda de soluciones. Si nos quedamos en estos argumentos que explican nuestra realidad, no los usamos como excusas. La competición sigue y nosotros queremos competir, en nuestra realidad, es lo que estamos haciendo, con la máxima ilusión. No podemos pensar en el equipo de la temporada pasada, no se pueden hacer comparaciones. Había una plantilla homogénea, completa, variada… se han perdido jugadores muy importantes y no hemos podido sustituirlos por los jugadores que queríamos".

"Los jugadores están dando un plus"

Cree el técnico firmemente que ante las adversidades hay hombres que están respondiendo a la perfección y un poco más: "Sin ninguna duda, los jugadores están dando ese plus porque saben que es necesario en estas circunstancias. Si bajamos de ese máximo, el equipo se resiente. En Huesca nos pasó y lo penalizamos. Los jugadores entienden la situación y la dificultad, lo afrontan como un reto motivante. Podemos salir de ello. Estamos siendo muy competitivos. Me acuerdo de mi entrenador Jabo Irureta, que siempre hacía comparaciones con el ciclismo. Estamos subiendo puertos de montaña y sólo se sube a base de pedales, pedales y pedales. Todas las pedaladas suman. Por cierto, las de la afición es importantísima, agradecemos lo que están haciendo para apoyarnos".

Afición

Acerca de la importancia del apoyo de la afición, Víctor asegura que sienten ese calor y está encantado con el próximo recibimiento preparado para antes del derbi: "Las adversidades nos motivan para buscar soluciones hasta encontrarlas. Ser persistentes y consistentes, no quedarnos en los lamentos. Eso es muy importante, aceptar nuestra realidad. Te puede llevar a usarlo como excusa y te quedas ahí, o a la búsqueda de soluciones. Por muy mal que estés, se puede mejorar. Tenemos la confianza y los datos de rendimiento, el equipo es muy competitivo. Nos falta ese puntito para lograr las victorias. ¿La afición? Nos llega el apoyo, lo sentimos y se lo agradecemos. Pero lo queremos hacer con victorias. Toda pedalada suma, pero la de la afición es doble".

Sobre el Cádiz

Quiso Víctor hablar también del rival, que una semana más queda en segundo plano: "Es un equipo muy competitivo y que penaliza muchos los errores que tengas. Es importantísimo tener mucha paciencia para desordenar a un equipo que es tremendamente ordenado y luego no cometer errores en zonas de riesgo porque es un rival que lo aprovecha muchísimo. Vemos el estilo que tiene, es un equipo que no tiene problemas en ceder la posesión, ellos de un porcentaje de posesión más baja obtienen mucha eficacia. Es tremendamente competitivo, por eso está donde está, por méritos propios, Somos respetuosos con su manera de jugar. Un rasgo nuestro es querer mandar e ir a por el partido. Para ir a por la victoria debemos aumentar nuestra efectividad, sin ninguna duda. Confiamos en que podemos hacerlo porque sentimos es que estamos muy cerca".