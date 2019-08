Víctor, de la denuncia del Racing al alegato por los canteranos

Uno de los frentes abiertos del Málaga en estos momentos tiene que ver con la denuncia del Racing de Santander por supuesta alineación indebida del conjunto blanquiazul en la primera jornada de Segunda División y en la que Víctor Sánchez del Amo se vio obligado a convocar a un gran número de futbolistas con ficha del filial. En ese sentido, el técnico hizo un alegato en defensa de los jugadores de cantera.

"Prohibir a jóvenes estar en las convocatorias de los equipos no lo entiendo. No entiendo esas limitaciones, que un equipo pueda jugar con todos los jóvenes que quiera. Creo que detrás de esto hay poca conciencia de lo que necesita el fútbol a nivel deportivo y más como negocio", reclamó Víctor, que añadió: "Si queremos promocionar y que el fútbol español sea rico y que los jóvenes lleguen a ser profesionales, qué sentido tiene limitar, debe tener espacio para los más jóvenes. En Segunda B estás obligado a alinear jugadores sub 23".

"Los partidos se ganan en el terreno de juego. A los que hemos jugado los partidos en la calle, donde no había reglamento, nos era muy fácil ponernos de acuerdo. Prohibir el fútbol a los jugadores jóvenes me parece un sinsentido", remató.