Víctor: “Solo nos falta un poco de suerte”

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Málaga, compareció en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza tras el partido que disputó su equipo contra el Cádiz. El conjunto blanquiazul, que se adelantó muy temprano en el marcador con un gol de N’ Diaye, volvió a Málaga con un punto insuficiente para seguir en la zona alta de la tabla. Los blanquiazules se quedan fuera del play off por primera vez en toda la temporada, y comienzan a complicarse un ascenso para el que cada vez hay más candidatos. Sin embargo, el técnico malaguista afirmó que las opciones todavía están ahí y que tanto la dirección técnica como los jugadores tienen la confianza intacta: "Tenemos también pendiente los puntos del Reus y creo que estamos de lleno en la pelea. La sensación es de rabia pero cuando lo intentas todo, en un partido tan complicado, en el que el rival también busca la victoria igual que tú, no se puede decir mucho más. Hicimos un buen partido, consiguiendo que el Cádiz no tuviera iniciativa y creo que tenemos muchas posibilidades y hay que seguir explotándolas".

En cuanto a la imagen mostrada por su equipo en el Carranza, el técnico blanquiazul destacó la actitud de los jugadores y elogió el esfuerzo de su plantilla en un estadio que consideró de los más complicados de la categoría. Asimismo, Víctor insistió en lo mucho que perjudicó al cuadro blanquiazul las constantes interrupciones del árbitro, un hecho que el madrileño consideró clave para que su equipo no pudiera tener continuidad en el juego: "Nos enfrentamos a un Cádiz que llegaba en una racha muy buena, peleando por el ascenso en su campo. El equipo demostró que vino a por la victoria y a quitarle la iniciativa al Cádiz. El partido fue muy igualado, con el dominio de la posesión para nosotros. Eso nos permitió evitar situaciones en contra, al defendernos con el balón. También creo que hubo muchas interrupciones. No vi un partido en el que mis jugadores hicieran tres veces más faltas que el rival; sin embargo, esos son los datos que salieron. Lo normal es que ese dato estuviera igualado porque fue un partido muy equilibrado; aun así, hubo muchas ocasiones para los dos equipos".

Por otro lado, el técnico madrileño lamentó que el equipo no fuera capaz de aprovechar el gol tempranero que consiguió N’Diaye y afimó que, pese a encajar el gol del empate a balón parado, el Málaga controló muy bien este tipo de situaciones, contrarrestando una de las grandes capacidades del Cádiz: "Fue una pena no poder manejar el resultado a favor que conseguimos al inicio del partido. El equipo estuvo también muy bien defendiendo a balón parado, que es una de las grandes virtudes del rival. En general, creo que se produjeron ocasiones para los dos, así que a los jugadores no les saco ningún pero".

El Málaga está demostrando muchas dificultades para ganar a rivales directos, algo fundamental para conseguir el ascenso a Primera División. En este sentido, preguntado por las carencias del equipo, Victor comentó lo siguente: "No falta nada, solo puntería. El equipo dio la cara. En ningún momento podemos pensar que fuimos inferiores. A estos jugadores no les falta nada, solo un poco más de suerte y acierto".

En cuanto al cambio de Keidi Bare, Victor explicó que el hecho de que el jugador tuviera amarilla y el criterio del árbitro en cada acción forzaron el cambio: "Tuvimos que cambiarlo por cómo estaba el partido con las faltas, con la presión del público, de los jugadores sobre el árbitro, todo cuenta. Tuvimos que tomar esa decisión para protegernos. Teníamos muchos jugadores con tarjeta".Asimismo, habló del partido de Ontiveros, que estuvo menos participativo que en las últimas jornadas: "No pudimos ver al Ontiveros que desborda, pero también estuvo bien. Tuvo ocasiones al final, pero sin acierto Renato e Hicham también estuvieron muy bien, con mucho desborde y apoyando en ataque y defensa".

Por último comentó lo contemplativo que fue el equipo en algunos compases: "Ninguno quería equivocarse. Éramos conscientes de las capacidades del Cádiz, y queríamos asegurar el pase. Ellos tampoco nos pusieron fácil la salida de balón".