El Málaga solo ha cosechado tres victorias en los 18 partidos que llevamos de esta Liga Smartbank. Ante el Numancia en Los Pajaritos los de Víctor Sánchez del Amo, como las monedas, tuvieron dos caras. La primera mitad fue de los locales, pero en los siguientes 45 minutos los blanquiazules propusieron algo más. “El análisis es muy claro, con un tiempo cada equipo. En la primera parte nosotros concedimos mucho en nuestro medio campo, pérdidas muy ingenuas, algo que generó situaciones de peligro en nuestra portería. Tuvimos la suerte de que el Numancia no las aprovechase, pero en líneas generales fuimos inferiores”. Tras la charla que tuvieron jugadores y técnico en el descanso todo fue diferente: “Jugamos en campo rival, tuvimos muy pocos errores y llevamos el partido donde queríamos, en el campo rival y con buenas llegadas, aunque no las aprovechamos. Positivo el no recibir gol, pero en la primera parte tuvimos suerte”, dijo el entrenador malaguista tras el partido.

Víctor quiso justificar este nuevo pinchazo en forma de empate con la falta de delanteros centros puros en la plantilla: “Nosotros lo intentamos, ponemos argumentos en cada partido y estamos muy cerca de la victoria. En este partido tuvimos posibilidades de ganar, tenemos argumentos y al final llegará. Para nosotros es sencillo, con un delantero centro en la plantilla estamos mucho más limitados que nuestros rivales en cuanto a la capacidad de materializar ocasiones, eso es lo que nos está penalizando. Si analizas los datos de rendimiento de nuestro equipo, estamos entre los equipos más altos de clasificación, pero si no haces gol, no sumas de tres en tres”. En esa misma línea siguió comentando Víctor las limitaciones que tiene el equipo: “Tenemos una carencia, que intentamos suplirla dentro de las limitaciones. El mercado está cerrado y cuando se abra veremos si podemos reforzarnos o no... Tratamos de solventar ese problema con los jugadores que tenemos y asumiendo la reglamentación, que impide que jueguen más chicos del filial. Con todo eso, el equipo en cada partido tiene opciones de ganar, no nos preocupa que no lleguen las victorias”.

Antes de que se cumpliera el minuto 20 de encuentro, David Lombán se dejó caer en mitad de una jugada de ataque del Numancia doliéndose de los aductores. El asturiano tuvo que ser sustiuido por Diego González. “Le protegimos la semana pasada, que ya le incorporamos a la convocatoria, entendimos que había que darle una semana más a su recuperación y ni aún así. Ni siendo prudentes con él hemos podido recuperarle. Tiene molestias en la zona de aductor-pubis y vamos a ver el tiempo de recuperación que necesita. Por eso también tomé la decisión de cambiar a Luis Muñoz, que está con cuatro tarjetas y es un jugador que nos puede ayudar en la posición de central”, explicó el técnico.

Cuando le preguntaron a Víctor por la paupérrima entrada que presentó La Rosaleda la pasda jornada ante el Elche, el madrileño quiso dar su propia visión, en la que dejó claro que no piensa que el declive de población en las gradas vaya unido a la mala dinámica que atravies a el equipo. “A los aficionaos los veo animando al equipo constantemente, que haya más o menos asistencia a los partidos dependerá de otros factores. He visto a la afición enganchada al equipo en todos los partidos. Además, ellos saben que son fundamentales en estas situaciones de adversidad en las que el equipo está mermado en el plano económico, que nos ha impedido tener una plantilla compensada y equilibrada como el resto de nuestros rivales. Estamos encantados de tenerlos de esa manera apoyando porque suman muchísimo”, concluyó el entrenador del Málaga.