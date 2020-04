Gran detalle el de Armando Sadiku, máximo goleador del Málaga en la presente temporada, que ha querido tener un gesto con sus seguidores. El delantero albanés sortea la camiseta con la que debutó con el conjunto blanquiazul para agradecer el esfuerzo ciudadano por la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

"Como agradecimiento a todos por quedaros en casa y cumplir con las cuarentena, quiero sortear la camiseta de mi debut con el Málaga. Para participar solo tienes que dar LIKE a esta publicación, etiquetar a dos amigos y seguir mi perfil de Instagram", explicó el punta.

Venía siendo uno de los jugadores más destacados del Málaga un Armando Sadiku que llegó cedido por el Levante en la recta final del mercado de verano y que ahora es un pilar blanquiazul. Su compromiso llega hasta el 30 de junio, pero él se apunta lo que haga falta. " Yo estoy muy feliz aquí. Todo el mundo me quiere, la afición, el vestuario. El club me ha dado mucho apoyo. Me gustaría seguir aquí, pero no me toca a mí. A ver qué pasa cuando volvamos. Hablaremos a ver qué sucede", dijo recientemente en una entrevista.

Es un optimista convencido Sadiku, que cree que el Málaga aún puede optar a luchar por ascender: "Yo siempre pienso que vamos a conseguir el play off. Play off, play off, play off… En mi mente siempre está el play off. Espero que consigamos algo al final. Faltan once partidos, vamos a ver. Esta gente, esta afición, que es espectacular, merece mucho".