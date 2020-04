La situación en el mundo del fútbol, tan excepcional como inédita, a consecuencia de la pandemia de coronavirus COVID-19, también tiene otras aristas. Golpea doblemente a algunos jugadores del Málaga. Están los efectos generales que padecerán los futbolistas y los individuales, con contextos muy específicos. Aquí hay que detenerse en dos de los fichajes del pasado mercado invernal: Sergio Buenacasa y Aarón Ñíguez, sin minutos para mostrarse y ambos terminando sus compromisos el próximo 30 de junio.

El delantero estuvo cedido por el Mallorca en la Ponferradina, donde no tenía los minutos que deseaba, así que el Málaga aprovechó para hacerse con él. Por el salario mínimo, como no podía ser de otra manera. En la dirección deportiva se cree en él a pesar de que no disfrutó de mucho césped cuando todavía había competición, lastrado por problemas físicos. No se vería con malos ojos su continuidad, todo lo contrario. Aquí entra en escena el propietario. Habrá que esperar a que el fútbol se reconfigure y qué decisión toma el cuadro balear.

Con Aarón Ñíguez no hay dudas más allá de saber cómo estaría a nivel competitivo. No le dio tiempo a debutar porque estalló el estado de alarma cuando estaba listo para volver a vestirse de corto. Se sabe que tiene calidad y experiencia, que le tenía el punto cogido a la categoría justo cuando le sedujo el fútbol malayo. Llevaba meses entrenándose con el Lugo y ya estaba como uno más con el Málaga. Acabando contrato, novias no le faltarán, pero también está en un punto de madurez que le hace tomarse las cosas con calma. Su implicación está fuera de toda duda y hasta se estudia los sistemas en casa durante el confinamiento.

Otra cuestión será si se reanuda la competición y hay que jugar más allá del 30 de junio, qué ocurrirá con ellos y los otros jugadores que finalizan sus respectivos compromisos. De cualquier modo, no es algo que ahora mismo esté en manos del club y de ellos mismos. Lo que sí es obvio es que ambos necesitan poder disfrutar de minutos de competición y la dirección deportiva verles en acción y corroborar que son dos aciertos. Si es que traer por el mínimo salarial y a estos dos jugadores (y Morente) no lo es ya de por sí.