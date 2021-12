Kevin tiene que parar

Kevin tendrá que parar durante un tiempo debido a sus persistentes problemas en el tobillo que están mermando su evolución y su papel en los planes de José Alberto López. El jugador se ausentó esta tarde del entrenamiento debido a esa dolencia que persiste y él mismo lo reconoció en sus redes sociales: "Desgraciadamente voy a tener que parar un tiempo".

Su maltrecho tobillo izquierdo no se ha recuperado desde el partido en el El Alcoraz ante el Huesca, donde el canterano sufrió un fuerte acoso y acabó con la zona muy afectada. Aquello fue en la jornada 11, a mediados de octubre, pero en este mes y medio su tobillo no ha terminado de sanar. Esto le ha acarreado también una perdida de minutaje importante, aunque no le ha impedido disputar algunos minutos en cada partido.

En esas primeras jornadas el canterano fue titular en todas y disputó un total 741 minutos, promediando algo más de 67 minutos por partido. Desde su batalla en El Alcoraz solo ha sido titular en dos de los nueve partidos de Liga que vinieron después, disputando tan solo 242 minutos, algo más de 30 minutos por partido. Su aportación en el césped ha caído a más de la mitad en este sentido a raíz de sus problemas en el tobillo.

"Ayer no fue el partido que nos hubiera gustado ofrecer y que os merecéis. Desgraciadamente voy a tener que parar por un tiempo pero pensando ya en volver más fuerte y con más ganas para ayudar al equipo. ¡Este grupo no se rinde, NUNCA! ¡Vamos Málaga!", escribía en sus redes sociales el malagueño, que se rinde ante la obviedad de que hasta el momento no fue suficiente reposo para su tobillo.