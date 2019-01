Seleznyov: "Hablé con Muñiz, era fundamental para venir"

El primer fichaje invernal del Málaga, Yevhen Seleznyov, ya está en Málaga. Al filo de las 17:00 horas, el delantero ucraniano (Makiivka, 1985) aterrizó en la Costa del Sol procedente desde Estambul. Llega cedido desde el Akhisar Belediyespor turco, donde no contaba para el entrenador.

Seleznyov pasará reconocimiento médico para ponerse a las órdenes de Juan Ramón Muñiz si todo es satisfactorio. El técnico consideraba esencial una alternativa a Gustavo Blanco Leschuk y conoce de primera mano al nuevo fichaje porque le tuvo a sus órdenes, cuando formaba parte del cuerpo técnico de Juande Ramos, en el Dnipro Dnipropetrovsk.

Las referencias de Seleznyov, internacional con su país (57 partidos y 11 tantos) y con más de 180 goles cosechados a lo largo de una dilatada carrera, hablan de un jugador resolutivo de cara al marco rival y también dominante en el juego aéreo (1.85 metros).

A su llegada, Seleznyov habló brevemente sobre los motivos de su fichaje. "Hablé con Muñiz antes de venir. De no haberlo hecho no hubiera venido. Era fundamental", admitía el ariete internacional, sabedor de que el entrenador le ha pedido expresamente.

Muñiz, no obstante, eludió responder a las preguntas sobre Seleznyov: "No quiero distraerme en jugadores que no están. El lunes hablamos sobre posibles llegadas. Lo que intentamos es llegar preparados para afrontar un partido difícil”.

No debe ser el último fichaje invernal del Málaga. Un centrocampista y, en última instancia, un zaguero son otras vías abiertas para apuntalar la plantilla que acometa el ascenso en los meses decisivos de la competición.