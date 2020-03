El administrador pretende ahorrar 600.000 euros en alquileres de los Al-Thani

No, no hay competición, pero el Málaga está jugando la partida simultáneamente en muchos tableros. De los juzgados llegan nuevas noticias y la jueza Ruiz González continuaba con el pulso firme y desmontando a la defensa de los Al-Thani. No quiere un interventor como Shaheen porque choca con lo que se pretende conseguir contando con un administrador judicial al frente del club. Y esa función, que está realizando José María Muñoz Jiménez, está dando como resultado que se conozca cifras escandalosas relacionadas con la gestión de los cataríes en Martiricos. Cerca de 600.000 euros anuales por los alquileres de sendas casas.

El administrador ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 14 de Málaga, que lleva todo lo relacionado con la querella interpuesta contra Abdullah Al-Thani y tres de sus hijos, el permiso correspondiente para poder romper los contratos de alquiler de dos viviendas por un montante anual de 600.000 euros.

Una de las viviendas estaba en Benalmádena, en una de las mejores zonas residenciales de la localidad y de la provincia. Fue la segunda que adquirieron, por llamarlo de alguna manera, los Al-Thani y es en la que habitualmente estaba el jeque cuando venía a Málaga. En los últimos tiempos también se alquiló una espectacular villa en el término municipal de Benahavís, capricho particular de Nasser Al-Thani, al que ya no le servía la enorme casa de que tenían en la capital, en la zona de Cerrado de Calderón.

Conviene recordar que incluso llegó a estar pagándose de manera simultánea tres viviendas, contando la mencionada de Málaga, donde han llegado a residir en diferentes épocas todos los Al-Thani y también otros personajes relacionados con ellos como Abdullah Ghubn, Moayad Shatat y Ahmed Al-Rajehi. En una primera época, el propio sheikh y sus hijas utilizaban esta mansión como vivienda habitual, con el nombramiento de tres de sus hijos varones como consejeros, se acomodaron en ella mientras que el jeque se trasladaba a Benalmádena junto a ellas.

Nasser, que era el principal inquilino en las últimas fechas de la residencia de la capital, empezó a tener muchas preocupaciones con la seguridad y decidió mudarse a Benahavís, donde estuvo recluido mucho tiempo antes de marcharse a Catar.

Son ejemplos de los despilfarros que, supuestamente, realizaron los Al-Thani durante su periodo al frente del Málaga. Recientemente El Mundo desveló datos escalofriantes procedentes del informe policial realizado tras el registro de La Rosaleda. Gastos de todo tipo y que alcanzaban cifras millonarias mientras el club se desangraba más y más en todos los aspectos.