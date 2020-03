El coronavirus tiene en el aire la Junta de Accionistas y la comparecencia del jeque Al-Thani

El estado de alarma se amplió y eso también tiene efectos colaterales en la vida del Málaga. Este mes de abril había previstos dos acontecimientos de calado. Por un lado, la Junta General de Accionistas del club blanquiazul, que el administrador judicial convocó para el 2 de abril. Por el otro, la comparecencia de los Al-Thani ante la jueza, prevista para el 15 de abril, con un escenario incierto unos días después de que en teoría expire la ampliación (11 de abril).

La asamblea de accionistas la fijó José María Muñoz Jiménez, administrador judicial que ya ha cumplido más de un mes al frente de la entidad de La Rosaleda. Esto decía el pasado 2 de marzo Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga: "El administrador debe hacer un informe inicial en 30 días sobre la situación del club, cargas y peligros a corto plazo. Se debe cumplir con las directrices de LaLiga para evitar un descenso administrativo. Debe administrar lo mejor posible, dando cuenta a la señoría, y haciendo actos para sanear la economía. Contratar publicidad, refinanciar deudas, acuerdos con entidades financieras, ampliación de capital, que debería hacerse en una Junta de accionistas que será el 2 de abril...". De momento, esa fecha se da por descartada y habrá que esperar a que se fije una nueva. José María Muñoz sí ha entregado ya su primer informe a la jueza.

Luego hay otro asunto de alta importancia. La jueza del Juzgado de Instrucción Número 14 de Málaga quiere escuchar al jeque Abdullah Al-Thani y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan y los citó para el martes 15 de abril. En la anterior ocasión acudieron sus abogados y Richard Shaheen. Para esta ocasión advirtió que las consecuencias de no comparecer serían considerables. "Expreso apercibimiento que en caso de incomparecencia injustificada la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención", se avisó.

El panorama actual, inédito, es tan complicado y tan abierto a cambios que no se puede asegurar que, aun en el caso de levantarse el estado de alarma y que no se volviese a prorrogar, el funcionamiento vaya a ser normal en todos los ámbitos. Queda además en el aire la cuestión de que los Al-Thani tendrían que volar a Málaga.

De cualquier modo, en el Málaga siguen sucediendo otras cosas. No se puede olvidar que BlueBay entra de lleno en el juego después de que ya sean suyas el 49% de las acciones del jeque Al-Thani. Desde la hotelera se asegura que no hay previstas inversiones ni venta de su paquete, aceptando el liderazgo de la administración judicial. Lo que sí podría haber hecho el nuevo copropietario del club es acudir a la Junta de Accionistas, pero eso, de momento, no va a suceder.