Un aficionado se casa vestido del Málaga CF

Dicen que un hombre de palabra es aquel que cumple con lo dicho y las promesas están para eso. Así comienza la historia de Alberto Romero, un malagueño y malaguista que anunció públicamente que se casaría vestido con los colores de su equipo, el Málaga CF: dicho y hecho, aunque su mujer discrepa.

El pasado 3 de julio Alberto Romero anunció en su cuenta de Twitter que se casaría con la elástica del equipo blanquiazul y le pedía al club que le regalara dicha prenda para poder lucir en sus fotos de boda el escudo malaguista.

La promesa tuvo una gran acogida en redes y la entidad costasoleña no tuvo reparos en ponerse en contacto con el novio y hacerle llegar un ejemplar de la blanquiazul, aunque la promesa se retrotrae a hace un año y medio.

"Hace un año y medio, cuando nació mi hijo, tuvimos que apretarnos un poco el cinturón en casa y no pudimos renovar nuestros abonos del Málaga, pero le dije a mi mujer que, a cambio, me casaría con la camiseta del equipo fuera cuando fuera”, dijo Romero a EFE.

Al principio, su futura y ahora actual mujer, no lo veía claro del todo: “no se lo creía cuando se lo dije y cuando me vio se quedó a cuadros”, reconoció.

Romero se casó en los juzgados ubicados en la Ciudad de la Justicia de Málaga el mismo día que el conjunto dirigido por Sergio Pellicer se impuso por 1-0 al Deportivo en La Rosaleda.

El novio no ha dudado nunca de la salvación del equipo: “el Málaga se salva, eso seguro, pero tampoco me cabe ninguna duda de que vamos a sufrir hasta el final”, aseveró.

Como todo fenómeno viral, la pareja ha recibido alabanzas y críticas por la indumentaria y para los no afines a la promesa Romero tiene un mensaje: “El próximo sábado tenemos la celebración con la familia y allí iré con traje, subiré una foto para todos aquellos que no han visto bien que me casé con la camiseta del Málaga”.