El alcalde apoya la idea de la administración judicial del Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habló ante los medios de comunicación e hizo referencia a lo sucedido ayer en la Ciudad de la Justicia, donde la Fiscalía propuso a la jueza que el club de La Rosaleda sea administrado judicialmente durante los próximos seis meses. El edil apoya esta nueva posibilidad y asegura que puede ser hasta beneficiosa para el propio jeque Al-Thani.

Hay que recordar que el Ayuntamiento se subió a la querella de la Asociación de Pequeños Accionistas contra el actual consejo de administración del Málaga. "Yo creo que eso abre una perspectiva interesante. A ver si aceptan estos planteamientos, yo espero que sí, y eso nos dé una etapa de racionalidad, sentido común y defensa de los intereses de todos, incluido el señor Al-Thani, por supuesto. La primera obligación de una administración judicial, aunque esté anticipando los acontecimientos, es defender los intereses de los accionistas y el primer accionista es el señor Al-Thani. Defender el futuro del Málaga beneficia a los grandes accionistas y también a los pequeños", argumentó De la Torre.

Fue más rotundo aún en su segunda respuesta cuando le preguntaron directamente si veía esa posibilidad con buenos ojos: "Con todo el respeto al actual propietario, pienso que sí, sinceramente. Sin dejar de reconocer el papel esencial que hicieron en su día para impulsar al Málaga hasta la Champions. En este momento se necesita un nuevo impulso, una nueva etapa y, defendiendo y respetando los intereses de los accionistas, buscar caminos para esa nueva etapa, me parece esencial".

Acerca de los posibles compradores que tiene y ha tenido el Málaga en estos últimos tiempos, el alcalde no quiso dar nombres propios: "Sé que hay personas y empresas que tienen experiencia en temas deportivos interesados en llegar a un acuerdo, pero hasta ahora parece que no ha sido posible ese acuerdo. La cuantificación no la sé".