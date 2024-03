120 aniversario del fútbol en Málaga: Fechas, actos, partido leyendas

El Málaga CF escogió el museo de La Rosaleda como entorno para presentar el 120 aniversario del fútbol local, donde el club hará unos preparativos, o acciones, para todo el malaguismo. En un acto, con la plana mayor de la entidad, y Kike Pérez anunciando que habrá nuevo himno, que lo interpretará el Kanka, partido de leyendas, mesa redonda, una camiseta, y otras iniciativas donde el Málaga ira profundizando próximamente. Una jornada especial que será el Málaga-Ceuta, del próximo 7 de abril. Acompañado de Paco Martín Aguilar, consejero malaguista; Luis Merino, exalcalde de Málaga y antiguo miembro de directiva, y Domingo Muñoz, historiador. "Muchas gracias por estar presente en este día tan especial para nuestro club. En primer lugar dar las gracias a los compañeros de departamento, porque han hecho un trabajo extraordinario durante meses, yo soy la encargada de dar a luz; pero son ellos los que se han volcado. Es una señal que el club esta mas único que nunca desde dentro, la cantidad de horas que lo han echado. "Me gustaría agradecer a toda la fila. Basti, Ruíz Guerra, José María y Ben Barek, que cada foto que me hago contigo me emociono, para mí una persona muy especial desde que llegué aquí", introducía Kike Pérez.

"El logo que se ha diseñado manteniendo las cuatro franjas. Que son las que ha vestido el Málaga durante estos años, con el Castillo de Gibralfaro y el 120. Esto seguirá en nuestras comunicaciones, y aparecerá en todas las acciones del club. 'Es inexplicable. Pero lo explica todo'. Es inexplicable que el equipo tenga la afición que tiene detrás, lo que se ha peleado durante estos años; y los que son malaguistas, entienden de verdad lo que significa este sentimiento. Cuando vas a otro campo, dices que es inexplicable. Y cuando vas ahondando en el malaguismo, el sentimiento lo explica todo. La afición está llevando en volandas. Es la mejor afición de España, porque está dando un ejemplo allá donde va, y en en La Rosaleda ya lo vemos todos, rozando el récord de asistencia en la historia del club", explicaba el director general.

"Agradecer al Málaga por contar conmigo. Como ha dicho Kike, el próximo 3 de abril, se cumplen 120 años de malaguismo, por decirlo resumido. En aquel 3 de abril de 1904, en esa plaza del General Torrijos, el Málaga disputó su primer partido, que fue un partido para la sociedad malagueña. Se llevaron 3.000 sillas de la Alameda, y el Málaga FC, que se disputo en dos bandas, disputaron un partido. Terminó en empate. A la semana siguiente, fue el desempate, que ganó el bando A. Recibieron unas bandas de señoritas malagueñas por haber ganado el partido. Se pone una semilla para el actual Málaga CF. Este Málaga FC tuvo una breve asistencia, en 1909 se pierde el rastro de este equipo. Pero en Málaga empiezan a surgir otros equipos, como el Malagueño, un heredero en 1912 que se llama Málaga FC. Pasa una travesía y no se juega al futbol. El 1 de diciembre de 1921, se funda de nuevo el Málaga FC. Vuelve a surgir el FC Malagueño. Al haber Primera y Segunda División, estos dos equipos quisieron fusionarse para ascender, estando en Tercera. Málaga Sport Club y el Malagueño, dando lugar al Malacitano, disputando sus partidos en los Baños del Carmen, el primer campo de la ciudad. Antes se jugaba en llanos. En el 41, se produce el traslado de los Baños del Carmen a La Rosaleda, aprovechando este cambio, a través de un vicepresidente, da a un cambio de denominación al CD Málaga, y este crea un filial para forjar a los promesas, que se llama Atlético Malagueño, que se federa en el 48", resumía Domingo Muñoz más de un siglo.

"Un ascensor, en primera y segunda. Llegamos al 92, con motivo de acción de la ley de SAD, el CD Málaga no pudo seguir ese paso, lo que provoco por desgracia la desaparición del club. El Atlético Malagueño pudo seguir y transportando el sentimiento malaguista. En un partido ante el Granada, en Segunda B, a través de una votación, decidieron que fuera el Málaga CF; se llevó el 29 de junio del 94, justo cuando el Malagueño desciende a Tercera. Ya empieza la etapa. Es una liga brillante, se asciende a Segunda B. Ascendiendo con Peiró a Primera. Se ha ganado la Intertoto, la Champions League, un año antes cuartos en Liga y llevando el nombre de Málaga por Europa. Ahora, en Primera RFEF, y si Dios quiere podremos subir de categoría. Este es el resumen de todos estos años".

Intervenía Luis Merino. "Yo me he enterado por los pasillos que iba a hablar. El Málaga es un sentimiento. Hay una frase de Manolo Alcántara que dice que Málaga es una forma de vivir, que te permite vivir a tu aire y tu vida. Eso significa que Málaga te lleva al sentimiento individual y a la anarquía. Pero con el Málaga es colectivo. Hay una foto en mi casa, yo con un abrigo en La Rosaleda, con mi padre y mi tío Salvador, viendo un Málaga-Granada, donde ganamos 2-0. Mi padre me hablaba que mi abuelo era muy aficionado del Málaga. Esa afición sigue de una forma curiosa. Mi hija Lorena tiene un peque y lo llevo a La Rosaleda, me dijo que había hecho una peña de niños por el Málaga; al poco vamos a Leganés, porque ella vive en Madrid, y los veo a todos allí. Se fueron donde estaban las peñas del Málaga. Es un amor a los colores, a la ciudad, que por mi parte se ha transmitido a las cuatro generaciones. He sido consejero del Málaga en un momento difícil. Estuvimos una temporada y vivíamos en la puerta de la Junta Directiva, y lo que sufríamos todos era inexplicable. He ayudado al Málaga en el Mundial del 82, cuando empieza a gestarse, me pilla de alcalde. Meto un equipo y obtuvimos la denominación de Málaga y lo conseguimos que pudiese venir, del cual fui protagonista. Pero si no se hace un equipo, no se habría conseguido. He estado muy vinculado al Málaga, en mi asiento en la Tribuna; y si puedo ayudar en algo, cogerlo del brazo y dar mis opiniones. Malaguista es sentimiento, amor a tu historia, un estilo a hacer deportes; es una mezcla de sentimientos, en una ciudad tan anárquica, hace sociedad. Tendría que hablar mi nieto Pablo o los malagueños que se van a Algeciras o a Sanlúcar".

"Me viene un partido que todos recordarán. Con el Milán en La Rosaleda, y sobre todo una frase tremenda. En un castillo de naipes que ya veíamos cómo estaba. Y un amigo me decía que íbamos a seguir escalando por Europa, yo le dije que iba a ser el único partido que íbamos a ver del Málaga en Europa. y mi amigo se quedó cortado. Esa premonición mía y le rompí a mi amigo", señalaba Merino.

"Intentare ser breve. Cuando ha hablado Luis, del Mundial 82, recuerdo en mi oficina, cuando me desplazaba a La Constitución, y ahí estaba ese Consejo. No voy a a hablar de mí. En el año 86, me incorporo al Málaga, en el fútbol base, y ya de ahí al primer equipo. Cuando llega la desaparición del CD Málaga, cuando había que convertirlo a SAD sí o sí. Necesitábamos reunir un capital que era imposible. Hubo una temporada previa a esa desaparición, llorando a todos los acreedores del Málaga, para que nos condonaran esa deuda, cosa que no se pudo producir. Pero también ocurría algo al mismo tiempo, que era secreto. Para que pudiésemos salvar los muebles, conseguimos la segregación del Malagueño para que tuviese una denominación diferente al Málaga. Segregar el malagueño y el base era una idea de Vicente Acevedo que nos quería ayudar, que fue prácticamente el que nos salto. Cuando hubo que ajustar cuentas, el que desapareció fue el CD Málaga. Pero el Atlético Malagueño siguió, que fue la SD, con Ruiz Guerra de presidente. Y aquí estamos", palabras de Paco Martín Aguilar para cerrar el acto.

"Cuando llega la época moderna del Málaga, llega la época de los ascensos que vienen. Para decir la historia del club, hay que decir cómo hemos llegado hasta aquí. La épica de los ascensos, con Fernando Puche, que hizo un trabajo muy importante, de los que llegaba a la oficina primero, y su trabajo se vio reflejado en los ascensos del Málaga, codo a codo con Peiró, algo que disfrutamos todos. Nos conseguimos meter en la Intertoto, que lo ganamos, y a partir de ahí lo bonito que hemos vivido... Partidos complicados, bonitos que hemos ganado. Con Fernando Sanz como presidente, hay muchos que merecen su nombramiento. Cuando llega la Champions, nadie se lo cree. Y cuando me llamaron, no me lo creía. Se ha disfrutado. Y visitar esos estadios, en la sede de la UEFA; espero que Kike pueda estar pronto, será una buena señal. Nos espera una celebración preciosa".