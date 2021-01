“Este año la categoría es diferente al pasado”

Otro de los aspectos que el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer trató en Área Malaguista de 101TV fueron las tendencias que muestra esta Segunda División después de que se haya disputado ya la mitad del campeonato y la parte media sea un hervidero de equipos empatados en rendimiento. Algo que no ocurre en los puestos altos.

“Una victoria nos pone una situación más cómoda y una derrota pueden ser tres o cuatro puestos. Este año la categoría está diferente a la del año pasado sobre todo por los transatlánticos que son el Espanyol y el Mallorca, no como el año pasado que se pelearon con el Cádiz y el Huesca el ascenso directo hasta que quedaban dos jornadas”, indicó y añadió que “Este año parece que hay una diferencia pero también habrá sorpresa. Ojalá seamos nosotros la sorpresa, pero el mensaje que hay que mandar es realista: cuesta mucho. Cada día de entrenamiento, cuando acabo y ningún jugador está lesionado es para mí es lo mejor que me puede pasar. Estamos en un alambre, con sanciones, lesiones...Es un sinvivir, de corazón. Los jugadores son las joyas del equipo, por eso soy muy duro y no contemplativo en otros aspectos. Ellos son los protagonistas y hay que tenerlos enchufados para que el rendimiento individual sirva al rendimiento del colectivo”.