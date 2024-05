Tres bajas seguras para el Málaga CF - Antequera

El Málaga contará con tres bajas seguras para el derbi malagueño del próximo sábado contra el Antequera. Sergio Pellicer no podrá contar con los lesionados Moussa Diarra, Ramón Enríquez y Juan Hernández (sin contar a Haitam Abaida, baja de larga duración y sin ficha). El resto del grupo está en perfectas condiciones para afrontar una cita en la que los blanquiazules necesitan ganar para cambiar su errática marcha como local.

Pellicer contó, como viene siendo habitual, con Antoñito Cordero, Aarón Ochoa, Izan Merino y el portero Andrés Céspedes. Los blanquiazules volverán a ejercitarse en las instalaciones de Martiricos este jueves 16 de mayo y posteriormente hablará el técnico ante los medios de comunicación.

El parte del Málaga CF

En torno a las 11:00 horas, la plantilla ha saltado al campo principal de La Rosaleda para completar la segunda sesión de la semana. Bajo las órdenes de Sergio Pellicer, el equipo ha realizado labor técnico-táctica con balón.

Continuando con sus respectivos procesos de recuperación, Juan Hernández, Moussa, Ramón y Haitam han realizado labores específicas en las galerías interiores.

Nelson Monte

“Entiendo el ruido que puede venir de fuera a raíz de los resultados de los últimos partidos. Yo no estoy pidiendo el apoyo de la afición, ya que lo hemos tenido durante toda la temporada. Pido que no haya dudas y que vayamos todos a una, solo así vamos a poder ascender. Está claro que tenemos que mejorar, tanto a nivel de resultados como a nivel disciplinar. No va de palabras, sino de trabajar de cara a un momento tan importante", dijo el defensa luso ante los medios de comunicación.

El central blanquiazul, pese a todo, cree que ellos mismos deben dar un paso adelante: "Hay que insistir en el trabajo, y tengo confianza máxima en lo que estamos haciendo. Como he dicho antes, tenemos que mejorar. No hay tiempo para hablar, sino para trabajar. Nos quedan dos semanas para encarar los play off de la mejor manera. Tenemos claro que el campeonato no ha terminado y queremos la tercera plaza”.