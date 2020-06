Aarón Ñíguez: "No le di tiempo a Manolo a proponer nada"

Todavía no ha debutado con el Málaga pero está con las ganas de un juvenil. Aarón Ñíguez, uno de los jugadores que acaban contrato el 30 de junio, quiere demostrar que todavía puede aportar mucho y que no se equivocaban apostando por él. Firmó, como casi todos los jugadores en su situación, hasta fin de obra y sin percibir nada a cambio. Su orden de prioridades está clarísimo.

"Fue fácil y sencillo. Manolo me llamó para reunirnos y cuando vi por dónde iba el tema, de ampliar el contrato, no le di tiempo ni a proponer ninguna propuesta ni nada; le dije que conmigo no iba a tener ningún problema, que bastante hay con la situación delicada del club y el país. Que no quería nada y que hay gente que lo necesita, y conmigo no iba a tener ningún problema. Fue fácil y rápido", confesó el ilicitano a los medios del club.

Así es Aarón Ñíguez, no hay más: "Al final me siento cómodo, feliz, a gusto, y cuando te sientes así es fácil actuar como estoy actuando. Soy natural y me van saliendo las cosas por naturaleza". El extremo está deseando vestirse de corto: "Está cerca. Con mucha ilusión, muchas ganas y apretando lo máximo posible para cuando me llegue la oportunidad estar preparado".

Pero antes de que llegue la oportunidad de competir, hay que prepararse a fondo. El equipo ya hasta disputa partidillos: "Buenas sensaciones. Hicimos al final un partido que se asemeja a uno real, casi de campo completo. Con intensidad, cogiendo fuerza y volumen de trabajo en las piernas, que es lo más interesante. Veo al equipo muy preparado. Competir es distinto, pero para ser la primera toma de contacto he visto buen ritmo y buena intensidad".

Por supuesto, la salud va por delante: "Seguimos el protocolo, cada uno en su vestuario, no nos juntamos y tomando las medidas oportunas. El sábado habrá otro partido, a campo completo, cogiendo más carga de minutos y trabajo porque LaLiga está a la vuelta de la esquina".

Paralelamente a su trabajo como futbolista, los hermanos Ñíguez han puesto en marcha el Club Costa City, que el propio Aarón explica: "Este proyecto es de un club de fútbol base, lo teníamos desarrollado y era simplemente lanzarlo. Tiene mucha relación con lo que está proyectando el Málaga, al final da felicidad que un club tan grande como el Málaga se asemeja a las ideas que nosotros tenemos, o viceversa. Contento e ilusionado".

Admite que toma ideas del Málaga como club: "Estar cerca de los padres, y estar encima del servicio académico y formativo de los niños es muy interesante, y dar atención psicológica a las familias. Y todo el staff técnico que puedan ayudar es un valor añadido. El Málaga es muy completo en muchos departamentos y coges ideas para hacerlas nuestras, también".