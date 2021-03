El paso del béisbol al fútbol de Josua Mejías: "Nunca pensé en estar en un gran club como el Málaga"

Después de un periodo de aterrizaje y de su polémica Nochevieja, Josua Mejías ha encontrado estabilidad y ahora es un pilar en la zaga del Málaga. El zaguero venezolano consolida su tándem con Juande Rivas en el centro de la zaga y canaliza su fogosidad. El venezolano fue objeto de un curioso reportaje en #Vamos por su pasado en otro deporte.

En efecto, como le pasó a Mikel Villanueva, otro ex malaguista, Josua Mejías tenía al béisbol como deporte de cabecera en su infancia y adolescencia. Pero la llamada del fútbol le sedujo más que el bate, relata en el reportaje Mejías, ataviado con la ropa de los Tiburones, señero equipo malagueño. "Hice lo que sentía que quería hacer, lo que me hacía feliz. Mi familia es humilde y con esa cantidad que podía haber recibido podía ser millonario. El béisbol es el deporte rey en Venezuela y lo era todo para mí en ese momento, mi familia estaba conmigo, mi abuelo me llevaba a los entrenamientos. Yo jugaba de tercera base, era muy bueno, tengo trofeos y medallas en casa, muchas más que de fútbol", explicaba el defensa malaguista.

Y es que llegó a tener una oferta para ingresar en los equipos de formación los San Francisco Giants. "Me sacaron una Academia porque lo hacía muy bien y al estar allí sólo entrenas para que te vean los scouts. Era un niño y quería competir, me estaba cansando del béisbol, porque era entrenar, entrenar y no competía. Me empezó a gustar más el fútbol y quería tirar por ahí. Hacía los últimos entrenamientos para el scout de los San Francisco Giants, le comentaron a mi papá que venía una oferta, que si yo quería seguir y al final terminé diciéndole que no quería seguir con el béisbol. Se puso a llorar porque no podía entenderlo, pero sentía que lo que me hacía feliz en ese momento era el fútbol y me cambié".

"Cuando le comenté a mis padres que podía venir a Europa se pusieron muy felices, se pusieron a llorar y me llevaron al aeropuerto a Caracas. Estaba cumpliendo un sueño suyo. Nunca pensé que iba a jugar en un gran club como el Málaga. Gracia a Dios, el sueño de ser profesional en el fútbol lo estoy logrando", terminaba Josua Mejías.