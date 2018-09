Por el bien común

Hay quien suele atribuir defectos a los futbolistas a base de generalizar y escupir tópicos. Muchos de ellos se desmontan con cierta facilidad a base de gestos, de hechos, de realidades. David Lombán es ejemplo vivo de ello. El futbolista, recién fichado por el Málaga y presentado ayer en el estadio de La Rosaleda, habló de una de las iniciativas que apoya de manera altruista, Common Goal: "Es un movimiento muy bonito. Se trata de un esfuerzo individual de donar el 1% para intentar cambiar y mejorar el mundo. El objetivo es que se instaure en el fútbol. A las personas que lo iniciaron las conozco bien, son cercanas. Es bonito y espero que crezca en el futuro".

Common Goal es un proyecto capitaneado por el internacional Juan Mata que consiste en que los futbolistas donen, como indicaba Lombán, el 1% de su salario para apoyar causas sociales diversas utilizando el fútbol como herramienta. Se ampara bajo la ONG Street Football World, que da su sostén a más de un centenar de organizaciones. Poco a poco se han ido sumando personalidades del mundo del fútbol (Hummels, Chiellini, Kasper Schmeichel, Alex Morgan -campeona del mundo con Estados Unidos-), llegando ya a superar el medio centenar. Y ahí está Lombán, amigo íntimo de Mata.

El defensa asturiano es un currante del fútbol, pero tiene las ideas claras. Esperaba un sitio donde encajase en todos los aspectos. Eso significó estar todo el verano en la incertidumbre constante. Pero llegó el Málaga y todo fue sencillo. "Todo fue muy rápido, de hecho, tan rápido que no me dio tiempo a hacer mudanza ni a coger mis cosas. Pero estoy contento de llegar a este gran club. Si se alargó tanto en el tiempo la decisión es porque buscaba un proyecto que me ilusionase a largo plazo. Hace años que soy simpatizante del Málaga, siempre me fijé en este club y defender esta camiseta siempre es algo que me ha motivado. El Málaga tenía todo lo que buscaba", indicó en su primera rueda de prensa como malaguista.

Ya ha trabajado con el equipo, cree que será sencilla su adaptación por el trato que le dispensan todos en el club. De entrada, parece que encaja en el ecosistema blanquiazul: "Tengo experiencia en Segunda y los que conocemos bien la categoría sabemos que no podemos vivir más allá del presente. La humildad es lo que le permite estar en lo más alto, si nos creemos que esto va a ser fácil, estamos equivocados. Se pide ser solidario, que no encaje goles, y eso se está cumpliendo a la perfección. Humildad y seriedad en el trabajo son las claves".

Sabe Lombán, evidentemente, que en defensa el Málaga es un reloj y la competencia es dura: "Ojalá no se reciban goles hasta final de temporada. Sería una nota positiva, intentaré aportar lo máximo que pueda. Para conseguir los objetivos del club y lo que el propio Málaga exige, prima lo colectivo. ¿Mi posición? Puedo jugar en los lados que el míster necesite, vengo a disposición del club y aportaré lo que pueda dar y sumar algo positivo. ¿Si estoy para jugar? El entrenador es el que tiene la decisión".

Entre sus nexos con el Málaga están un ex jugador del equipo y un actual componente de la plantilla. Ambos ayudaron a convencerle, si es que era necesario: "Tenía buenas referencias por Charles, que me hablaba maravillas del club y también una gran relación con Adrián, que me dijo que no lo dudase, que había un gran patrimonio con la afición y que iba a disfrutar mucho. Todo era positivo y no dudé".

En esta ocasión no estuvo presente José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga, así que Juan Rodríguez acompañó a Lombán. El malagueño, adjunto a la dirección deportiva, habló sin profundizar, del mercado: "Todavía el equipo tiene fichas libres, pero estamos en una situación en la que fichar está complicado, ya que el mercado está cerrado. El club trabaja para el futuro, tenemos gente que se encarga de eso. La plantilla está compensada, con mucha competencia y eso es bueno. Estamos los que estamos y estoy muy contento con la plantilla que tenemos".