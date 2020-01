El Málaga necesita dos millones de euros aproximadamente para equilibrar su situación financiera y poder terminar la temporada con garantías. Lo advierte el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que en sus últimas intervenciones públicas ha endurecido su mensaje cuando se refiere al club de Martiricos. Pasan los días y la entidad que preside Abdullah Al-Thani no termina de avanzar en este desagradable episodio que además es fundamental para la supervivencia del club. El mismo Tebas comienza a mezclar Málaga y Reus, para dar así una muestra de la seriedad del asunto.

La fórmula que el presidente de LaLiga considera más oportuna es la de traspasar a algunos de sus mejores activos, algo a lo que se está mostrando reacio Al-Thani, que se ha jugado la supervivencia del club a la carta de Richard Shaheen, un director general sin ningún tipo de experiencia ni conocimiento en el mundo del fútbol y que hasta la fecha no ha logrado gran cosa. De lo contrario, Tebas no estaría tan nervioso por el estado de las cuentas blanquiazules.

“El Málaga peligra si no hace ventas estos días antes del final del mercado o algo más tarde, en el Este de Europa hay algunas ligas en los que se cierra más tarde”, aseguró Tebas en El Partidazo de COPE, acerca del final del mercado que cierra esta semana. Es la manera más directa de desbloquear la situación. No han cristalizado de momento otras vías de financiación.

“Debe producir una venta, hablo de memoria e igual me puedo equivocar, de dos millones de euros para finalizar la temporada, creo que era la cifra”, afirmó Tebas cuando se le preguntó por la cantidad exacta que necesitaba el club de La Rosaleda para no tener problemas. Luego, añadió un nombre que causa pavor por el desenlace que tuvo la temporada pasada, el Reus: “Si no vende, incumpliría pagos con jugadores y Hacienda. Podrían tener problemas como tuvo el Reus, sí, y descender. Es algo que he explicado públicamente, monitorizamos todas las situaciones de todos los clubes y no podemos ocultar hechos que son reales”.

Ofertas por Keidi Bare y Antoñín

El Málaga tenía sobre la mesa varias propuestas para la venta de Keidi Bare, al que pretenden equipos como Getafe y Rayo Vallecano, entre otros. También por Antoñín había una oferta interesante del mismo Getafe, que además de una cantidad económica importante dada la situación, ofrecía la posibilidad de dejar al canterano cedido hasta final de temporada.

La bala de Ricardo Horta

Ricardo Horta podría ser el salvador del Málaga, pero en su club se han apresurado a decir que no habrá ventas en el mercado invernal. Lo dijo el presidente del Sporting de Braga, que ya ha rechazado casi 12 millones de euros del Newcastle por el extremo portugués, que está brillando en esta temporada. El Málaga se guardó un porcentaje de una posible venta del futbolista, que dadas las cifras que se manejan, servirían para cubrir fácilmente sus necesidades. Pero no está en sus manos.