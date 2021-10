El calendario abre la puerta a los que quieren minutos

El Málaga goza esta temporada de una plantilla más amplia y eso provoca que no todos los futbolistas estén disfrutando de los mismos minutos. Pero ahora casi todos van a tener una oportunidad para demostrar su valía. Se acerca una de esas semanas deportivas intensas y sin respiro. Los blanquiazules jugarán tres partidos consecutivos en apenas ocho días. Así que el calendario obligará a José Alberto a realizar algunas rotaciones y repartir la carga entre sus futbolistas.

El conjunto blanquiazul se enfrenta este próximo sábado 16 de octubre al Real Zaragoza en el estadio de La Rosaleda (20:30 horas). El martes tendrá que rendir visita al Huesca en El Alcoraz (19:00) y vuelta al estadio de Martiricos para enfrentarse al Lugo el sábado 23. En la actualidad, los tres están por debajo del Málaga en la clasificación.

Los pupilos de José Alberto, tras el partido en Valladolid, tienen programado descanso hasta mañana martes 12 de octubre, donde el Málaga además abrirá las puertas para que sus aficionados puedan presenciar el entrenamiento en las gradas de La Rosaleda. Hay que recordar que prácticamente el cien por cien de las sesiones del equipo se realizan en la más estricta intimidad. Será a partir de las 11:00 horas.

Desde entonces, el conjunto malacitano trabajará todos los días pensando en preparar de la mejor manera posible los tres partidos seguidos. Posiblemente no haya más días de descanso hasta después de jugar con el Lugo. En estos casos lo habitual es que después de tanto esfuerzo se concedan un par de días a la plantilla.

José Alberto ha utilizado, de momento, a 25 futbolistas. Algunos, no muchos, lo han jugado casi todo. Otros, sólo han tenido algo de participación testimonial. Empezando por la portería, Dani Barrio fue titular hasta Almería y después Dani Martín se ha adueñado del puesto. Atendiendo a las afirmaciones del propio López, no habrá rotaciones en la meta.

También han sido indiscutibles los centrales Juande y Peybernes, que lo han jugado todo salvo un pequeño cambió del francés. El capitán Lombán, que sólo lleva 44 minutos de competición en las piernas, podría contar con alguna oportunidad. Donde más fácil lo tiene para rotar es en los laterales, por nivel y por cantidad. Víctor Gómez es el titular, pero Ismael Casas e Iván Calero están ahí. En el flanco zurdo se han alternado Cufré y Javi Jiménez y seguramente eso sucederá en esta serie de tres citas.

En el centro del campo hay más variedad pese a la grave lesión de Luis Muñoz. José Alberto va dando minutos a Ramón Enríquez y también a Ismael Gutiérrez, en una zona en la que Escassi, Genaro y Jozabed están más asentados.

Del centro, a los extremos, que suelen sufrir mucho desgaste. Paulino y Kevin son los titulares, pero en el banquillo hay hombres de calidad como Jairo Samperio, que no acumula ni cien minutos. El caso del cántabro es llamativo y parece que hasta Haitam (que recientemente ha debuta con Marruecos sub 23) está por delante de él en las rotaciones. También Antoñín, que no ha cuajado ni en punta ni en banda, está falto de continuidad.

Y, por último, en la delantera está Sekou Gassama ansioso por jugar y coger ritmo de competición, que según ha demostrado en sus breves apariciones, está lejos. El punta es el fichaje más importante de este pasado mercado veraniego, pero todavía no ha podido enseñar su catálogo. Parece también pronto para ver como un elemento más en la rotación a Pablo Chavarría, aunque fue convocado para ir a Valladolid. No hay que descartar que pueda tener algún minuto si la situación lo requiere o si se dan las circunstancias idóneas, tal y como apuntó el propio José Alberto el jueves pasado.