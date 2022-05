Un canterano del Málaga CF marca el gol que sube al Schalke 04 a la Bundesliga

Hay más canteranos del Málaga CF jugando a buen nivel de lo que parece. Juanmi, En-Nesyri, Brahim, Fornals. España, Italia, Inglaterra. Y también Alemania. Rodri Zalazar se ha convertido en el nuevo héroe de Gelsenkirchen. El futbolista, formado en las categorías inferiores de La Academia, marcó el gol que devuelve al histórico Schalke 04 a la Bundesliga.

Hijo del mítico José Luis Zalazar y hermano de Kuki, futbolista de la Ponferradina, tuvo una intervención crucial para el Schalke 04, que se marchó al descanso con dos goles de desventaja frente al St. Pauli. En la segunda mitad logró igualar a dos el tanteador y en el minuto 78 apareció Rodri -que había ingresado en el 67- para firmar el tercero, que confirma el ascenso a la máxima categoría del fútbol alemán a un conjunto histórico.

Rodri (1999) nació en Albacete, donde su padre es leyenda. Aunque empezó a dar sus primeros pasos en el conjunto manchego, fue fichado para las categorías inferiores del Málaga, donde coincidió con sus hermanos. Jugó también en el San Félix, paso que han dado muchos de los canteranos que ahora se abren paso en el mundo profesional. Se quedó sin ficha con el Atlético Malagueño, así que tras un año duro puso fin a su periodo en La Academia para iniciar nuevas rutas.

Firmó por el Eintracht de Frankfurt, lo que le condujo a varias cesiones: Korona Kielce (Polonia), St. Pauli y Schalke 04. Finalmente el cuadro de Gelsenkirchen apostó por él y ahora recoge los frutos. "Un sentimiento que no había tenido antes, te amo, Schalke", dijo orgullo en Twitter. También se frotan las manos en Uruguay, donde ahora mismo está en boca de muchos seguidores celestes.

A feeling i never had before,Schalke i love you 💙🤍 pic.twitter.com/nQkzGc6k4X