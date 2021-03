El capitán del Málaga habla tras su doblete

Luis Muñoz está en un momento dulce en el campo y fuera de él. Ejerce la capitanía dentro y fuera del campo. Después de su mejor partido con el Málaga sólo tiene pensamientos para sus compañeros Pablo Chavarría e Iván Calero. “Quiero dedicarles esta victoria a ellos, están pasando por un momento difícil. No le deseo eso a nadie, yo he pasado por lesiones así y es fastidioso no poder vivir el día a día con los compañeros. Es importante que hayamos conseguido una victoria en casa de nuevo, dedicársela a ellos y tratar de conseguir una a domicilio la semana que viene”, dijo.

“Llevo algunos entrenamientos y partidos que llego más a área, es algo que me pide el míster. He tenido la suerte de que Joaquín ha hecho una gran jugada y la ha puesto al segundo palo para que yo la remate, comentó el centrocampista, que añadió: "Son tres puntos muy importantes porque es uno de los rivales directos. Tenemos un gran grupo y hay mucho compañerismo entre nosotros, con el cuerpo técnico y el director deportivo, por eso quiero volver a dedicarle esta victoria a Pablo y a Calero”.