El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, analizó el partido contra el Sabadell feliz por la victoria de los suyos: "Ha sido el partido más completo de la temporada en todas las facetas: nivel defensivo, aunque hubo varias acciones en defensa: una que era fuera de juego, otra que no basculamos. Pero en la primera parte ya estábamos en campo contrario. Después de marcar, el equipo ha seguido apretando en campo contrario. Es una evolución, incluso en el partido del Zaragoza. Es el camino, encontrar la estructura, el equipo se ha sabido recomponer a pesar de todas las dificultades. Tremendamente orgulloso del trabajo del grupo, les veo entrenar. No me extraña lo de Luis Muñoz, lleva tres semanas marcando en todos los entrenamientos en todas las acciones. Hay transferencia de lo que se ve entrenando a la competición y eso quiere decir que entrenado de esta manera, estaremos más cerca del objetivo. Partido muy completo de todo el grupo y felicitar a todos los jugadores. Era un día muy importante: siempre tuvimos como locales momentos para marcar la diferencia con los de abajo. Hoy era un partido de seis puntos y el goalaverage. Nos da tranquilidad, humildad. Tranquilidad no es confort es ser ambiciosos y seguir trabajando"

Segunda victoria seguida en La Rosaleda que rompe la mala cadencia como local del equipo y cambia la moral del vestuario: "Es un tema mental, anímico. Teníamos el debe como local hubo muchos partidos con situaciones complicados y contextos diferentes y el equipo ha sabido recomponerse. Todo está en la cabeza, nos hace mover las piernas y el sentimiento. El rival era tremendamente complicado, empató en Almería, el Espanyol le ganó con una acción a balón parado. Me quedo con el tema mental, para que creamos y tengamos esa alma, ese hambre para seguir compitiendo".

El choque dejó un encontronazo entre entrenadores al final del mismo, algo sobre lo que Pellicer quitó importancia: "Sobre Antonio: está claro. Lo que queda en el campo, se queda ahí. Entiendo perfectamente las situaciones. Nosotros lo vivimos el año pasado, el nivel de tensión. Le deseo lo mejor a él y al Sabadell. Es un jugador que es historia de aquí, me ha pedido disculpas y yo también a él por si he reaccionado de una manera no adecuada. Se queda ahí, máximo respeto a Antonio y al Sabadell".

La primera diana de Luis Muñoz fue objeto de cuestión para el preparador de los malacitanos: "Es una acción que sabíamos la estructura de ellos y el daño podíamos hacer por fuera: encarar con Joaquín y Yanis, y centros. Me hubiese extrañado que Luis Muñoz no hubiese marcado o tenido ocasiones, tengo esa acción en video en todos los entrenamientos, me hubiese extrañado que él o Jozabed no marcaran o tuvieran ocasiones. Son gente indetectable de segunda línea. Es el camino: a transferencia de entrenamientos a la competición. La cabeza está en ese estado de forma que las cosas le salen, los rebotes le caen. Así deben de estar también todos".

Otro punto que trató Pellicer fue el de la posibilidad de refuerzo después de la lesión de larga duración de Chavarría: "Es una situación que tiene que comentar Manolo Gaspar. Terminamos con Larrubia y Julio. Una ficha sería idóneo por la limitación que tenemos, pero en caso de que no aparezca, estoy contento con el grupo. Lo dirá la dirección deportiva, no va a venir ningún salvador. El que venga tiene que entrar en la dinámica. Es el camino, si tiene que venir alguien, tiene que venir con idea de grupo, que aporte dentro del campo y del vestuario. Tengo plena confianza con todos los delanteros que tenemos y todo el grupo. Es tremendamente complicado seguir como lo hacen ellos. Ante problemas, soluciones y oportunidades para otros".

El Sabadell pelea por mantenerse en la Segunda división como el Málaga, algo que le da valor al triunfo blanquiazul: "No era una final, pero era parecido, en un momento muy clave. Queda muchísimo, los de abajo están sumando, pero era un día muy importante para marcar distancia con los de abajo. El penalti son circunstancias. seguimos apretando. Era la última jugada y aparecen Luis Muñoz, Benkhemasa, Julio, Larrubia en el área rival. El equipo ha conseguido el gol y quería más. Después de tanto tiempo ha aparecido el penalti, era injusto porque hubo muchas acciones de interpretación en las que pudo haber penalti. Son todo señales positivas hoy, la única negativa es la lesión de Ismael. Es una alegría, romper esa estadística que es como si el equipo no pisara el área y no es así".

"El resultado es corto pero no por demérito del Sabadell, sino por el trabajo del equipo y el esfuerzo de los jugadores. Nos faltó el último pase preciso, muchos buenos centros tras los que faltó algo de agresividad en el remate. Poder tener los últimos diez minutos con un gol más hubiese sido todo más tranquilo, pero el último gol demuestra el compromiso del grupo", explicó Pellicer sobre la efectividad de su equipo.

El zaguero de la cantera Ismael Casas fue sustituido por una lesión de la que el equipo médico del Málaga aún desconoce la gravedad: "Ismael es pronto, pensamos que es un esguince de tobillo y esperamos que sea poco. Mañana le harán las pruebas".

Por último, Pellicer fue abordado por cómo ve los objetivos del equipo a estas alturas de la temporada: "Los objetivos partido a partido, porque era un día hoy muy importante por la diferencia contra un rival directo que le marcas seis puntos, goalaverage y el estado anímico del grupo. Quedan 13 piedras, sabemos que son dinámicas y vamos a intentar conseguir la dinámica que nos falta no en el juego, sino en el resultado. Empatamos menos pero ganamos más que el año pasado. Cuando ganas, esa semana parece otro mensaje, pero el mensaje nuestro es muy claro: afianzar lo más rápido posible ese objetivo. Era un paso importante, no media permanencia. Tenemos un buen peldaño pero si te duermes te bajan rápido al suelo. Seguiremos con la humildad de grupo ante las adversidades. Hay que estar en alerta continuamente por el perfil que tenemos de plantilla, competir como lo hacemos y afianzarnos al objetivo semanalmente".