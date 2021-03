Para el Málaga era vital conseguir el triunfo ante el Sabadell. Más allá del partidazo de Luis y Joaquín Muñoz, la mayoría de los jugadores llevan semanas mostrando un gran nivel de juego, derrochando esfuerzo. El lunar llega por la lesión de Ismael, que estaba a un nivel notable. Como el resto de la zaga, Escassi, Caye, Soriano...

Juan Soriano (**)

Volvía al once y cuajó una gran actuación. Atento a todo, valiente y en su sitio cuando tocaba sufrir.

Ismael Casas (**)

Es un competidor nato. Se tuvo que retirar por una desafortunada lesión. Buen partido.

Mejías (**)

Cada día que pasa está mejor. Es expeditivo cuando toca y no se achanta ante nadie.

Juande (**)

Además de estar bien en lo suyo, dio cierta salida de balón al equipo en momentos oportunos.

Matos (***)

Sobresaliente. Está al alza y cada partido es mejor que el anterior. Muy presente en ataque.

Escassi (***)

Parece otro desde que ha regresado al centro del campo. Es el tornillo clave para que todo funcione.

Luis Muñoz (***)

El mejor partido de su carrera. Posiblemente también lo habría sido sin el doblete. Pero es que está desmelenado. Aparece en todas partes, apenas falla un pase.

Jozabed (**)

Parece que no está pero su presencia hace mejor al Málaga. Muy bien a balón parado.

Joaquín Muñoz (***)

Desde el principio se veía que tenía el día. Además de la asistencia, se dejó la piel en el campo.

Rahmani (**)

No, no brilló tanto como otras tardes, pero su partido fue honesto y no paró de pelear.

Caye Quintana (**)

Le faltó esa guinda que es el gol, pero todo lo demás lo hizo de lujo. Mucha movilidad y criterio.

Alexander (*)

Entró en la segunda mitad por la lesión de Ismael Casas y cumplió con su cometido.

Benkhemassa (*)

Aunque regale alguna falta, es una pieza importante para ciertos momentos de partidos.

Cristo (*)

Jugó en el centro del campo y apareció en varias ocasiones, animándose a chutar incluso.

Larrubia (s.c.)

Entró casi al final, sin tiempo para mucho.

Julio (s.c.)

Igual que Larrubia.