Se complica el rompecabezas de Pellicer para el centro del campo

Nuevo inconveniente para Pellicer en el centro del campo del Málaga, justo cuando se acerca el momento más decisivo de la temporada y toca visitar a un rival directo por la permanencia. Al técnico de Nules no le paran de crecer los problemas y es que Luis Muñoz vio la quinta amarilla nada más entrar en el descanso ante el Huesca. Por lo tanto, el mediocentro de Nueva Málaga deberá cumplir ciclo en la visita a El Toralín para medirse a la Ponferradina, los leoneses se encuentran un puesto por detrás de los blanquiazules con cuatro puntos menos. Mientras que los malacitanos tienen el objetivo de reducir la distancia de seis puntos con la permanencia.

Después de muchas pruebas, el míster blanquiazul había conseguido formar una medular fiable, segura y compacta con Febas, Villalba y Ramón. Precisamente, este último se encontraba en un momento dulce y así lo llegó a confirmar el propio técnico blanquiazul. Sin embargo, en el Anxo Carro ante el Lugo sufrió una lesión miotendinosa en su cuádriceps derecho. Por eso, el técnico de Martiricos apostó por Jozabed de inicio en este último encuentro en La Rosaleda ante el Huesca, pero el jugador sevillano no le terminó de convencer e introdujo a Luis Muñoz.

Pellicer reconoció en la rueda de prensa postpartido que no retiró al centrocampista porque estuviera mal, sino porque el contexto de partido no era el idóneo para él. Así que las otras opciones que hay sobre la mesa son N’Diaye, Genaro o hasta Escassi en un momento dado. Si se apoya en esta última, devolvería a Ramalho al once. Todo lo que no sea apostar por uno de los mencionados implicaría cambiar el dibujo con el que más cómodo se ha sentido esta plantilla, la cual ha pasado por diversas formaciones a lo largo de los tres técnicos que ocuparon el banquillo de Martiricos. Eso sí, todo hace presagiar que esta idea no se contempla por parte del cuerpo técnico, pues el míster admitió que se encuentran "bien" con ella.