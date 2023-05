Pellicer: "Jugamos con más corazón que cabeza"

Pellicer compareció bastante cabizbajo tras el empate ante el Huesca en La Rosaleda que sirve de poco para conseguir la ansiada permanencia, así de crítico se mostró el técnico de Nules: "Era el partido que esperábamos. Nos faltó fluidez, teníamos mucha gente detrás de la pelota. Faltó ritmo, es muy complicado jugar en estas circunstancias. La primera parte tuvimos el balón, pero no amenazamos el área rival. No había espacios y se generó un embudo, faltó claridad. Con los cambios, sabíamos que debíamos mover el partido para que fuese un ida y vuelta, pero ellos manejaron bien los espacios. Hubo dos ocasiones claras, una de Ratiu y luego la más clara es la de Rubén. Jugamos más con corazón que cabeza. Debo agradecer el esfuerzo de los chicos, una cosa es la clasificación y otra que lo han dado todo. Esa es la única forma de seguir luchando".

Es más, reconoció que este equipo carece de varios conceptos básicas, por eso está abajo: "Faltan muchas cosas: generar, tener paciencia, jugar entre líneas, punto de remate, segundas llegadas, tirar desde fuera del área. No hemos entrado bien al partido. Los rivales lo saben y hay que ser autocríticos. En la primera parte no hemos asustado al rival, mientras que en la segunda apareció energía y corazón. Tuvimos más llegadas, pero había un cúmulo de jugadores y así es muy difícil encontrar portería". Por eso, recalcó que el resultado "es justo. Nos faltó generar algo más. Veníamos de tres victorias seguidas y ahora toca pensar en hacerlo en Ponferrada. Sabemos que se acerca el final, pero vamos a luchar. Si hemos sido capaces de ganar tres partidos, debemos ir mentalizados para hacerlo en Ponferrada".

Si algo tiene claro el técnico de Nules es que se está yendo por el buen camino: "Si vemos la clasificación es horroroso, pero si vemos lo que ha mejorado el equipo ... El equipo lo ha dado todo, ha terminado muerto. Aunque ha jugado los últimos minutos con más corazón que cabeza. Mentalmente, se lo he dicho a ellos, debemos mirar más haya del trabajo, porque si llega a marcar Rubén el trabajo hubiera sido el mismo. Debemos controlar el tema emocional. Después de 24 horas de este bajón, toca pensar en el siguiente partido". Por eso, admite que este empate es duro: "Necesitamos ganar, está claro, era un día muy señalado. Ya todos lo son, por desgracia, con el recibimiento y un récord de asistencia era un plus para devolvérselo a la afición. Nos queda mirar al partido de Ponferrada, porque mirar los resultados nos va a quitar energía. Sabemos en la situación que estamos, lo que nos queda es seguir luchando y trabajando, no queda otra".

También reconoció el míster blanquiazul que la baja de Ramón pudo afectar: "Estábamos en un momento donde todo estaba fluyendo, a nivel defensivo y ofensivo. Habíamos encontrado al mejor Ramón. Ahora nos acordamos de los que no están, sobre todo, porque él estaba en un gran nivel. Jozabed lo cambié porque nos faltaba gente en el intermedio para superar la línea de pase de ellos. No fue porque estuviera mal. Estoy confiado que en Ponferrada vamos a dar nuestra mejor versión y no vamos a jugar con esa ansiedad que hemos tenido en esta primera parte". Mientras que apoyó a Rubén Castro tras el penalti errado: "Es fútbol. El que lo falla es el que lo lanza. Es un goleador, una leyenda y se ha visto en mil situaciones así. Ahora le toca levantarse y ojalá en Ponferrada se quite esta espina. El mas jodido es él, son situaciones límites y se nos nota. Si hemos llegado a esta situación tan complicada luchando, hay que quitarse ese miedo. Toca pensar en recuperar gente, porque han terminado muertos a nivel físico y mental".

Por último, confesó cómo se evade él mismo de esta situación: "Intento mantenerme en una burbuja. No hago entrevistas para tener mi energía metida en el equipo. Está claro que viendo el recibimiento se nos caían las lagrimas, pero debemos tener un regulador emocional. Intento estar en un zulo, cerca de mi gente y sabiendo la responsabilidad de esta situación tan crítica. Imagínate si no hubiéramos bajado los brazos. Debemos acabar dándolo todo. La entrega, el sacrificio y la lucha es lo que queda. Nadie va a bajar los brazos, toca seguir. No se trata de ser pesimista u optimista, sino realista".