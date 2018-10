Tres crímenes, mismo patrón

El plan es el plan. Con paciencia y sin alardes. Paso a paso. Venciendo y convenciendo por el camino. Así perpetra sus crímenes en Segunda Juan Ramón López Muñiz, un auténtico asesino silencioso en la categoría de plata. Ahí están los números de ayer y de hoy. El asturiano está casi calcando el recorrido que describió en sus dos ascensos a Primera División.

Se estrenó en esto de subir con el Málaga en la campana 2007/08, donde llevaba 24 puntos después de las nueve primeras jornadas con ocho triunfos y una sola derrota. Con el Levante de la 2016/17 también tuvo un año triunfal en el que hizo 20 de 27 de arranque, contando seis partidos ganados, dos empates y una derrota.

Se da el caso de que el Málaga encadena ya 51 jornadas consecutivas en puestos de ascenso en la categoría de plata, la mejor racha del siglo XXI. Los datos, ofrecidos por @LaLigaEnDirecto, cuentan también que sólo le supera el Sporting, que acumuló 74 hace 40 años.

Y si esto dicen los números, Muñiz le quita toda la importancia del mundo. "Nadie va a barrer ni a pasar por encima de los rivales. Cada domingo es un sufrimiento porque tienes que jugar con mucho orden y precisión, superando presión en los momentos difíciles, sabiendo jugar con resultados muy ajustados. Por suerte, los jugadores están muy mentalizados y hasta el día de hoy no dejamos de competir hasta el 95' porque los partidos se decantan en los minutos finales", aseguró en una entrevista concedida a Radio Marca Málaga, donde añadió: "Todos tenemos que estar satisfechos porque es un equipo que desde el primer día quiso sumar, que tuvieron claro de la intensidad e igualdad que iba a haber y ha sabido adaptarse. Sólo llevamos un 25 por ciento de campeonato, el equipo compite y los jugadores están muy comprometidos y eso es fundamental".

Pasando a otros asuntos, se mojó acerca de las dudas surgidas en ciertos sectores tras la exigua victoria ante el Rayo Majadahonda. "Respeto a todos, es fundamental tener ese valor prioritario, lo intento que tengan mis hijas, no puede fallar. Pero en el fútbol todo el mundo opina y cada uno tiene su idea e incluso menosprecia a sus rivales. Yo nunca lo hago. El Rayo hizo un buen partido pero parecía que ganarle no valía. Y ahora parece que después de haber ganado al Sporting y al Oviedo, está a un paso de los de arriba. Es importante saber en qué entorno te mueves, qué situaciones has de afrontar… pero nunca menospreciando al rival", sostuvo Muñiz, que senteció: "Es muy bonito vender que hay que ganar como el Barça y demás, pero cada uno tiene que ganar como pueda. Hay otros estilos que ganan partidos y títulos".