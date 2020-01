Francisco Salado, presidente de la Diputación, se ha pronunciado acerca de la situación del Málaga y de la querella contra Abdullah Al-Thani, desestimada recientemente por parte de la jueza. "Estamos muy preocupados por el Málaga. El club necesita tomar otro rumbo en la gestión administrativa y deportiva. Teníamos esperanza en que el auto de la jueza saliera favorable para poder contar con el pulso del Málaga y poder salvar la cuenta atrás que se tiene de pagar la deuda pendiente. La decisión de la jueza ha sido un auténtico jarro de agua fría porque las instituciones teníamos esperanzas de que saliera favorable y poder tomar las riendas del club", afirmó en COPE.

"En lo deportivo parece que el equipo está respondiendo mejor con varias jornadas sin perder y tras empatar el viernes. Ahora habrá que seguir luchando por distintos frentes y seguir convenciendo a Al-Thani para que dé el paso que tiene que dar que es vender el Málaga y pasar las responsabilidades a otro grupo o empresa que afronte el proyecto con ilusión", continuó.

Es poco optimista Salado con respecto a la situación de la entidad con respecto a su presidente: "Esto ya no tiene arreglo, esto es como un matrimonio y si se pierde la ilusión lo mejor es dar un paso al lado. Se ha roto la relación con la afición, con los propios trabajadores del club. Ya no hay confianza en Al-Thani. Financieramente le interesa vender ahora, ahora vale dinero. Si ya no tiene cariño por el club y la ciudad, le interesa vender ahora y hacer negocio. Por desgracia, si el Málaga desciende, ojalá que no pase nunca, el club valdría mucho menos y sería menos rentable. Lo mejor para todos sería que vendiera y que la lucidez imperara en la familia Al-Thani. Sería lo mejor para todos".

Salado asegura que las instituciones seguirán codo con codo en lo relacionado con el club de La Rosaleda: "La Diputación está apoyando en el tema del Málaga todos los pasos que dé el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, porque ellos sí son accionistas del club y sí pueden dar pasos jurídicamente. La Diputación sigue apoyando al club con la financiación acordada y vamos a seguir apoyándolo esté Al-Thani o no. Nunca se nos podrá reprochar que las instituciones no apoyamos al Málaga".