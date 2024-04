"Para el delantero del Málaga, el área es un infierno"

Se le tiene puesta la lupa a Roberto Fernández por parte de los rivales, el peaje de ser pichichi del Málaga CF con 13 goles. El área es una guerra, hay triquiñuelas para desgastar al delantero de Puente Genil, secuencias que se repiten en cada partido de agarrones, disputas que quedan en nada. Tiene que lidiarlo y aprender a canalizar esa etiqueta de referencia. Javier Avilés, en su paso por Área Malaguista, reconoce la complejidad para el punta. "Cuando vine aquí, según van pasando los partidos, y no es algo que pase en concreto con el Málaga, es verdad que el área para el delantero es un infierno. Para rematar el balón el área, te pueden hacer de todo. Muchas acciones de Roberto hasta le están agarrando y no se lo van a pitar. Es súper complicado rematar", explicaba. "Creo que me estoy acostumbrando a la categoría y ya sé que no me van a pitar nada a favor", eso decía el propio Roberto tras empatar ante el Linares. Hay barra libre con Roberto. En el fútbol vintage, difícil sacar rédito; con VAR, el Málaga ya habría rascado más de una pena máxima esta temporada.

"Los equipos nos tienen tomada la medida; habría que cambiar cosas. Vienen los equipos a La Rosaleda a estar juntos, encerrados atrás. Y nosotros que atacamos con laterales, nos hacen daño y nos tienen cogidos. Cambiar la forma de atacar. Tenemos que dar un poquito más. A ver si esta semana en Madrid podemos cambiar la situación", señalaba Avilés. El equipo ha perdido frescura de ideas en las últimas semanas, y en La Rosaleda esa cronología ante equipos ordenados se repite. Hablaba en primera persona, hay jugadores que tienen que facturar más para que cuadren los números. "No es que no tenga gol, luego entrenando me veo bien. Pero luego en los partidos no tengo esa posición para marcar. Es una de las cosas que quiero mejorar. En los entrenamientos he jugado de punta, derecha, izquierda, con otro delantero. El míster me pide que busque balones al espacio, que es una buena característica mía y tenga confianza, nada de miedo a fallar al mirar a puerta. En los entrenamientos tienes ocasiones de meter. Sí que es verdad que durante mi carrera no he sido un goleador, he jugado de extremo derecho, más asistente. Pero es un reto para mí el marcar goles y me quiero superar en ese aspecto".

Al Thani señala a los jugadores

El jeque Al-Thani, todavía propietario máximo del Málaga CF hasta que la justicia diga lo contrario, reaparece periódicamente a través de su red social favorita, ahora denominada X, para referirse a la actualidad malaguista. Últimamente con algún capón al equipo por sus resultados, como el empate obtenido ante el Ceuta este domingo. El catarí se mostró disconforme, con su particular lenguaje épico, tras la tercera jornada sin ganar, también si perder, del equipo.

"Gracias a la afición del Málaga que se acercó al estadio para animar al equipo. Pido disculpas por este empate. Culpo a los jugadores que vinieron al campo pensando que ganarían. Desafortunadamente, son como fantasmas en el campo", era el duro ataque de Al-Thani, que también señalaba al banquillo: "El entrenador y el cuerpo técnico deben sentarse juntos y ver este partido y los anteriores para que todo el mundo sepa que este no es el equipo del Málaga que lucha por la victoria, nada más que la victoria. La victoria no llega sin luchar. Espero que los jugadores lo entiendan bien: este no es un equipo de amateurs, este es un equipo de campeones. Si eres un héroe o no da igual. No queremos excusas, ya que la victoria es requisito en todos los partidos que quedan. Sigo confiando en el entrenador y el cuerpo técnico. Volveremos pronto".