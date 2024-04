Hummel presume del Málaga CF

El Málaga CF celebró este pasado domingo el 120 aniversario del fútbol en la provincia y, salvo por el resultado del compromiso liguero, fue todo un éxito y la afición ha acogido con mucho gusto y muchas ganas las iniciativas de la directiva de la entidad de la Costa del Sol.

La guinda del pastel fue la camiseta retro de Hummel en honor a la de la temporada 1988/89 y con la publicidad, que lució el equipo esa pretemporada, del parque de atracciones, Tivoli. Cientos de malaguistas se reunieron en una interminable cola en la mañana de la salida a la venta con valientes desde antes de las seis de la mañana esperando a que la tienda abra.

La dificultad de hacerse con una fue alta y, debido a esto, la gente, que lo consiguió, la lució el domingo ante la AD Ceuta en La Rosaleda o durante esos días con sus amigos y familiares, pero es que la marca danesa tampoco dejó pasar la oportunidad de sacar pecho en sus redes sociales del gran resultado obtenido con su producto.

Esto fue por la red social X, antes denominada Twitter, que Hummel dejó un comentario positivo sobre la camiseta: "Como administrador, estoy obligado por contrato a no tener favoritas, pero esta es realmente fantástica".

As admin I'm contractually obliged to not have favourites but this really is a banger.@MalagaCF#hummel #letsplay pic.twitter.com/mQggCZ9UqU