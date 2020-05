Diego González: "Hay que ser ejemplar"

El Málaga no quiere contratiempos y trata de repetir un mensaje claro de cumplimiento de normas. Es consciente de que con los obstáculos que tiene debido a su falta de fichas profesionales, los contratiempos que surjan durante el periodo previo a la vuelta a competir y mientras dure la maratón final de Segunda tendrán una repercusión mayor que en otras plantillas. El vestuario quiere evitar casos como el de la barbacoa sevillista.

“A ser lógico y consciente con la situación que ha pasado, y ser ejemplar haciendo lo mismo que hasta ahora. No relajarnos, porque sabemos de la importancia del asunto y a seguir como ahora”, explicaba el central Diego González a los medios del club malacitano cuestionado por el seguimiento de los elementos de seguridad. Con la misma pregunta de fondo, el canterano Ismael Casas exponía un poco más su día a día con una particularidad importante: “Nos estamos manteniendo lo máximo posible, no estamos saliendo ni a comer ni a hacer nada fuera. LaLiga está haciendo una gran labor y estamos intentando que dé sus frutos. Por la mañana cuando termino de entrenar voy a comprar y luego me meto en la habitación; como vivo con Juande, Ramón, Cristo y Julio, ahí estamos y lo pasamos bien”.

Cinco canteranos malaguistas bajo el mismo techo, además todos en un punto de evolución parecido entre ellos, ya que se encuentran en la órbita del primer equipo, cuentan para Pellicer que les conoce bastante bien de su etapa en el filial.En lo referente al trabajo diario, ambos se mostraron contento con el aumento de efectivos en los grupos de entrenamiento y también respondieron acerca de las condiciones de temperatura en las que se afrontarán los partidos. “Hay que verlo por el lado positivo. Van a ser horarios relativamente frescos, dentro de las comillas, porque sabemos el tiempo que hace aquí en Málaga. Tenemos que adaptarnos, jugamos nosotros y el otro equipo también, y estamos entrenando con calor así que estaremos acostumbrados”, espetó Diego González.

El presidente de LaLiga Javier Tebas ya ha expresado en más de una ocasión que se tendrán en cuenta las condiciones del sur de la península ibérica para los horarios de los partidos.