El dilema del lateral derecho

F. G. málagaEn el Málaga existen algunas dudas sobre el lateral derecho que se han ido acrecentando con el paso de la pretemporada y el comienzo liguero. A priori, las circunstancias de la pasada temporada acabaron desembocando en que había excesos de efectivos en el puesto, pero el propio contexto es el que propicia el dilema.En Iván Calero la confianza es máxima, pero todavía no se sabe cuándo estará listo para volver ni en qué condiciones. Alexander González llegó y prontó consiguió una renovación exprés. Como todo indicaba que iría a la Copa América, se pensaba que aumentaría su valor y no sería difícil buscarle acomodo. Sí, participó con Venezuela, pero todavía se sigue esperando que encuentre destino.Las lesiones lastraron el crecimiento de Ismael Casas el curso pasado, tanto que permitió que Ale Benítez se abriese paso y ahora le discute el rol. A Ismael se le ha dado ficha del primer equipo y es uno de los cuatro capitanes, pero José Alberto no está tan convencido de su papel como lo estuvo Pellicer. Ante el Mirandés fue titular y pasó algunos apuros importantes.En pretemporada Ale Benítez ha trabajado bien y parecía una opción seria para el once, pero está lesionado (aunque el club lleva tiempo sin inf ormar de él).A lo lejos, vienen cogiendo carrerilla Bilal, que es otro miembro destacado de la última hornada salida del juvenil y que entró en la convocatoria del estreno liguero.El director deportivo ya avisó de que mientras haya mercado, fichas libres y dinero, hay posibilidad de que entre algún nuevo refuerzo. Si sale Alexander y hay una pieza que mejore lo que se tiene...