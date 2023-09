El director deportivo zanja los debates sobre Pellicer

Durante el verano han sido evidentes las diferencias entre distintos pesos pesados del Málaga. Sergio Pellicer ha salido varias veces a reclamar fichajes en público y mostrar su desacuerdo en distintas situaciones. Loren Juarros sacó la bandera blanca y volvió a resaltar la confianza que tiene en el entrenador de Nules.

"Estamos hablando del mercado de verano, el entrenador ya se ratificó tras el descenso. La confianza en el entrenador, y un cuerpo técnico que ya pertenecía al club, que tiene mucha visión en la proyección de los jugadores. Confianza absoluta en Sergio, en su trabajo, en el día a día, tanto individual como colectivo. Las conversaciones que he tenido sobre los jugadores de la casa, más los que han venido, es formar un equipo de verdad. Es más importante eso que los nombres, que haya cohesión y un perfil reconocible. Él tiene una gran responsabilidad, pero la suya es más directa porque cada semana tiene que hacer la alineación y ganar cada partido en cada semana", argumentó Loren Juarros.El ejecutivo burgalés siguió explicándose: "Los entrenadores, según mi experiencia, me dice que nunca están conformes. Estoy seguro de que Sergio se siente identificado con lo que se está haciendo, mis conversaciones con él son continuas, también con el club. Siempre hemos llegado a unos entendimientos claros. En los clubes, también en la sociedad, debe haber discrepancias, pero siempre en concordancia. En las ruedas de prensa a veces se le quiere llevar a ese terreno, pero la confianza en él es absoluta y en su trabajo".

Desveló que sólo una vez trajo un jugador sin pasar su filtro: "El míster está muy contento con lo que se ha traído y mi percepción es que cada vez esta más contento, mi percepción es que se ha liberado desde el viernes. El mercado altera al club porque hay movimientos deportivos y económicos; Sergio ha sido partícipe de todo lo que se ha hecho, salvo que un jugador que no le comenté, una opción que estaba abierta y había un partido amistoso y que no sabia que habíamos hablado. Me dijo "joder, Loren", y hablamos. Es la única vez, que me preguntó a través de una pregunta vuestra. Por lo demás, ha estado al tanto de todo".