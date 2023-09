Loren Juarros: "Pellicer es valedor de todos los fichajes"

El director deportivo del Málaga atenderá a los medios de comunicación este miércoles 6 de septiembre, pero durante la presentación de Manu Molina también dejó alguna pincelada de cómo ha transcurrido el mercado de fichajes y del papel de Sergio Pellicer durante este tiempo. "El míster es valedor de todos los fichajes. La secretaría técnica propone futbolistas y en mayor medida intentamos que esté en la línea de lo que planteamos, así se ha hecho en todos los fichajes que se han realizado, que sea partícipe. Ningún fichaje ha llegado con solo la opinión de la dirección deportiva".

Lógicamente, también habló acerca del futbolista, que ha sido el último en sumarse al Málaga en esta ventana de fichajes que cerró el pasado viernes. No era lo esperado (los deseos iban más hacia un banda derecha y un punta), pero considera que va a aportar: "Manu ya era una opción que barajamos al principio del mercado; en las circunstancias que se dieron al principio del mercado, las opciones que estaba barajando él, entendibles, que podían ser a nivel nacional o extranjero. Hubo un entendimiento desde el primer momento y siempre me dio la sensación que si él no encontraba lo que estaba pensando, o si no se cerraban esas cosas, siempre nos dejó la puerta abierta tanto él como su representante de que Málaga era una opción".

Siguió argumentado el director deportivo blanquiazul los motivos de la llegada de Manu Molina y lo que va a aportar al conjunto malacitano gracias a su versatilidad, ofreciendo nuevas vías a otros compañeros: "Empezamos a barajar otras posibilidades, hablamos de otros puestos, pero no llevarse a cabo esas opciones en posiciones más adelantadas, que también dependían de algún jugador nuestro, al final aparece Manu Molina y entendimos que era una opción muy buena. Nos va a permitir más en la zona de medio campo, con su polivalencia, que algunos de esos jugadores de medio campo pueda ir más hacia arriba, y que los chavales de arriba puedan jugar con más libertad. Va a beneficiar al descaro y atrevimiento".