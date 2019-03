Las dudas del once del Málaga ante el Nàstic

Cuando los resultados no son los que uno quiere se buscan soluciones. Y en ello está el Málaga, que tiene una cita inminente ante el Nàstic en la que el once mutará por las bajas obligadas pero que también podría verse sometido a otras variaciones. No sólo de caras, también en el dibujo.

Está a debate el 4-1-4-1, que a pesar de dejar buenas sensaciones al principio y en momentos puntuales, no ha servido para que el Málaga sume demasiados puntos. Desde luego, muchos menos que el 4-4-2 utilizado en el gran parte de la temporada.

También hay que tener en cuenta que será una jornada en la que Muñiz no podrá hacer todo lo que tenga en su mente. Las bajas y los picos de forma entran en juego. En la portería todo hace indicar que se verá a Kieszek. Se espera cambio de cromos en la defensa, donde Diego González y Cifu aspiran a ocupar las vacantes de los sancionados Pau Torres e Iván Rodríguez.

Por N’Diaye lo normal sería volver a ver en el césped a Erik Morán, si bien es cierto que el sistema y los jugadores disponibles abren el abanico de opciones. En ataque (extremos y delantera) es donde más incógnitas hay. Blanco Leschuk será titular casi con toda seguridad.

En las alas, no se sabe aún si estarán Ontiveros y Dani Pacheco. Muñiz apostó en Soria por Renato Santos y Mula, que no terminaron de convencer. Iván Alejo tiene todas las papeletas para ser titular.