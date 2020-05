"Hay varias empresas haciendo números para invertir en el Málaga CF"

El Málaga sigue su rumbo de la mano del administrador judicial José María Muñoz Jiménez, que puso en marcha un ERE en el club. Pero al margen de esta medida, la entidad sigue estando en una compleja encrucijada llena de aristas y con sendas paradas en los juzgados. Los Al-Thani, BlueBay, la APA... Las tres patas principales de un escenario en el que cualquier mutación es posible.

El abogado de los pequeños accionistas, Paco Valverde, habló en Radio Marca Málaga acerca del estado de la entidad. Asegura que hay posibles inversores: "Muchas veces te llama gente y te preguntan. Hay varios, en un número importante, que preguntan por la situación del Málaga para invertir en él. Me consta de empresas y grupos de inversores haciendo números que se encuentran con el escollo de la situación en la que estamos. Por un lado, aclara qué pasa con las acciones del Al-Thani y BlueBay y luego si hay una ampliación de capital o no, que tendría que ser aprobada por los propios accionistas que vayan a la asamblea".

La Junta de Accionistas del Málaga se tuvo que posponer sine die por la pandemia de coronavirus COVID-19. Aún no hay fecha pero sí muchos matices para afrontarla. "Se está estudiando la posibilidad de tomar medidas para sufragar el desfase económico del club, pero no tenemos información de la Junta, el administrador nos dijo que aún no hay fecha pero nos avisará en cuanto la supiera para que estemos preparados los pequeños accionistas. Sobre la asistencia de Al-Thani, ahora mismo a esa junta podrían acceder los minoritarios y la sociedad NAS Spain 2000, tenedora de las acciones del Málaga tras la sentencia que en su día pidió BlueBay, que tiene el 97%. Tendría que nombrar un representante atendiendo a la ley de forma exquisita y pulcra. Que se sepa, el único representante de NAS Spain es Moayad Shatat", sostuvo Valverde.

"El juzgado está interesado en que salga esa sentencia (juicio con BlueBay). De tener que embargar bienes a Al-Thani para constituir la fianza que se le ha exigido por parte de la Fiscalía. Esos 5,4 millones si no tiene bienes, se le van a embargar las acciones que tenga, ahora mismo son el 51% de NAS Spain 2000. El juzgado querrá saber si es definitiva. Siempre queda la opción del embargo provisional y esperar a la resolución", añadió el abogado, que hizo un inciso importante: "No olvidemos que todo esto son medidas cautelares que están dentro de la pieza, hasta que no se termine la investigación y se celebre el juicio no se puede saber si tiene que pagar o no, cuenta con la presunción de inocencia".

El Málaga tiene poco margen de dinero y tiempo para tratar de reconducir su deriva. Muñoz tomó la drástica medida de impulsar un ERE. La visión de Valverde resulta interesante: "Está la cosa difícil en cuanto a los tiempos. El Málaga va a hacer un ERE, no es una medida que sale gratis, supone una cantidad importante de dinero, el ERE hay que pagarlo. Supongo que el administrador tendrá los recursos necesarios o previstos para las indemnizaciones. Imagino que estará milimétricamente estudiado. Adecuar las necesidades de la empresa con las posibilidades que tiene. La medida entiendo que es necesaria por muy dolorosa que sea. A nadie le gusta prescindir de trabajadores, pero se hace porque algún día no podrían ser retribuidos".

Sobre la posibilidad de volver a entrar en concurso de acreedores, mantuvo sus dudas: "Jurídicamente es posible pero ahora mismo no creo que se den las circunstancias. No tiene deuda suficiente como para solicitar el concurso necesario. Es cuando hay una importante cantidad, no cualquier deuda habilita para eso. Según mis datos ahora no se podría".