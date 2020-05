Aarón Ñíguez quiere seguir en el Málaga CF y merecerlo

Aarón Ñíguez quiere seguir en el Málaga. Lo ha dicho en la alguna ocasión y ahora vuelve a insistir. Pero es que además, quiere merecerlo. “Ojalá. Sé de dónde vengo y dónde estoy. Estoy en un gran club, con una enorme masa social y una increíble afición. La ciudad es fantástica, con un clima que a mí me encanta. Todo lo idóneo para mí. A partir de ahí, ojalá llegue esa propuesta del club, que eso querrá decir que lo he hecho bien”, aseguró en una entrevista para Radio Marca Málaga.

Llegó libre tras la salida de Antoñín, en una buena operación del club, pero llegó el estado de alarma por el coronavirus COVID-19 y se frustró su debut: “Es una lástima que llegué aquí. Tenía posibilidades de debutar y no pudo ser, pero veo las cosas del lado positivo. He tenido la suerte de que esta situación pasó una semana más tarde de firmar por el Málaga porque he pasado situaciones complicadas. Parecía que iba a fichar por el Lugo, pero no fue posible por el límite salarial. Luego me encontré con el Málaga y tener esa oportunidad es única… aunque luego pasa esto. A día de hoy tengo un club y una oportunidad de competir”.

Sobre la nueva realidad, añadió: “A principios impacta el regreso a los entrenamientos por el protocolo y seguridad, pero nos hemos adaptado, estamos en una nueva fase que nos alegra. Entrenamos situaciones más reales como basculaciones, transiciones y demás. Ahora hay que coger buenas sensaciones con la filosofía que tiene el míster”.