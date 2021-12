El entrenador, sobre los fichajes y la sanción de la FIFA al Málaga CF

Días complicados en el Málaga CF desde que la FIFA comunicase la sanción que prohíbe al club realizar fichajes hasta 2023. José Alberto no había tenido ocasión de hablar del tema, pero sigue la línea marcada por la entidad: "José María (en Madrid en la reunión de LaLiga por el acuerdo con CVC) me ha transmitido total tranquilidad y que la situación se va a resolver. Estoy tranquilo, así me lo ha hecho sentir José María. Tenemos buena sintonía y estoy convencido de que se va a solucionar".

El entrenador, que habló ante los medios acerca de varios asuntos de interés, tiene que lidiar con una serie de inconvenientes que merma a su Málaga: "Lo que más me preocupa es buscar soluciones para el equipo, es nuestro trabajo, y que la gente que mañana salga compita y lo dé todo. Es lo que queremos, ser regulares y competitivos".

Sobre si llegará algún refuerzo antes de enero, López deriva al director deportivo: "No sé, lo conoce Manolo, con la lesión de Luis igual si, pero no lo sé. No es algo que nos hayamos planteado, los jugadores ahora parados es más difícil. Es un mercado reducido. En enero es un mercado muy difícil, necesitas rendimiento inmediato, pero hay que intentar acertar".